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18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediyeleri ile ilgili yeni gelişme

18 Ekim 2019, Cuma 10:50
Tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın yerine Vali Akbıyık, HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz'in yerine Kaymakam Balıkçılar, HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar'ın yerine de Kaymakam Doğramacı görevlendirildi.

Mardin Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

Mardin Valiliği tarafından Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince belediye binasında arama yapılıyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.

Yüksekova'da görevlendirme

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine de Kaymakam Osman Doğramacı "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemece "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Yaşar'ın yerine görevlendirilen Kaymakam Doğramacı, belediye binasına geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, İçişleri Bakanlığının yetkisi çerçevesinde Valilik tarafından "Belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiklerini duyurdu.

Görevlendirmenin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Doğramacı, "Bundan sonrasını konuşmak lazım. Yüksekova'da herkesin şehirle ilgili beklentileri var. İnşallah bütün Yüksekovalılarla, gerçek Yüksekovalılarla yepyeni bir şehir inşa etmek hepimize nasip olur." dedi.

Yüksekova'nın büyük ve potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti:

"Yüksekova'nın adı gibi yüksek bir potansiyeli var. Yüksekovalılarla beraber el birliğiyle hareket edip, inşallah gelecekte kendisinden farklı şekilde bahsedilir. Geleceğin başka bir Yüksekova'sını inşa etmek gayesiyle bugün göreve başladık. Yüksekova'daki önceliklerimiz şehir ve şehrin sorunlarını çözmek. Herkes şunu bilsin ki, kişilerle uğraşmaya, kişiler üzerinde takılı kalıp da şehri unutmaya gelmedik. Şehir önceliğimiz. "

Doğramacı, Yüksekova'nın menfaati için çaba sarf edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğin büyük Yüksekovası için gerçekten el birliğiyle taş koymaya çalışacağız. 'Bu şehir için taş üstüne taş koyan herkes bizim için kutsaldır' bakışıyla, fikriyle hep beraber bütün vatandaşlarımızla yeni bir Yüksekova inşa edeceğiz. Bu konuda bize güvensinler, bize dua etsinler. Yolumuz uzun, zamanımız kısa ve yapacaklarımız çok. İnşallah Yüksekovalıların da gayretiyle ve duasıyla güzel bir Yüksekova inşa edeceğiz. Bu noktada sayın valimizin bizi buraya uygun görmeye, sayın bakanlığımızın bu hususta bize verdiği görevi en iyi şekilde yapmak noktasında elimizden gelen gayretleri göstereceğiz." 

Hakkari'de görevlendirme

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık görevlendirildi.

AA

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