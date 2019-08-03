Hakkari valisinden Vedat Ekinci'nin ailesine taziye ziyareti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çemekurk köyünde kaçak yollardan sınır ticareti yaparak geçimini sağlayan Vedat Ekinci’nin ölümünün ardından ailenin taziyesine katıldı, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Burada bir konuşma yapan Akbıyık, şunları söyledi:

"Acınızı paylaşıyor, hepinize baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet etsin. Başınız sağolsun. Tabii biraz da kader bu, coğrafi kader. Yani bu coğrafyada yaşayınca maalesef böyle üzücü olaylar da olabiliyor. Tabii öncelikle hepimiz kanunlara, kurallara uyacağız. Mutlaka devlet sizlerle her zaman beraber. Siz devletine ve milletine sadık Gerdi aşireti mensupları ve Derecik halkının devletimizde, valiliğimizde ve kamu kurum ve kuruluşlarımızda özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bu tür üzücü olaylar olmaz. Derecik ilçemizdeki sınır kapısının da bir an önce açılması için çaba sarf ediyoruz. Geçenlerde Ticaret Bakanımız ve TOBB Başkanımız da geldi. Kapının açılması durumunu onlara da aktardık. Bir takım yasal ve idari hazırlıklar var, bunlar biter bitmez inşallah açılacak. Buradaki kurumlarımız mutlaka sizlere gereken kolaylıkları gösterecekler. Sayın İçişleri Bakanımız da özellikle selamlarını gönderdi, baş sağlığı dileklerini iletiyorum. Sanırım sabah sizleri de aradı. Allah rahmet etsin. Tekrardan baş sağlığı diliyoruz. Bu tür üzücü olaylar inşallah bir daha olmaz.

Ne olmuştu?

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Çemekurk köyünde yaşayan ve kaçak yollardan sınır ticareti yaparak geçimlerini sağlayan köylülerin üzerine Irak Bölgesi’nden dönüş yolunda ateş açıldı.

Açılan ateşin hedefi olan 14 yaşındaki Vedat Ekinci olay yerinde öldü.