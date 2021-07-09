Haklarını alamadan can verdiler

Manisa’nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara’ya girişleri engellenen maden işçilerinden acı bir haber geldi.

Dönüş yolunda kaza geçiren madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İlter vefat etti. Uyar Madencilik’ten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler, son kez sorunun çözümü noktasında 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etmişti. Görüşmelerden olumlu bir cevap alamayan madenciler Soma’ya geri dönme kararı aldı. Bağımsız Maden İş Sendikası, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Acımız çok büyük! Öfkemiz çok büyük! Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, her şeyimiz Tahir Çetin’i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik’imizi kaybettik.” Ankara / Manisa - Anka



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