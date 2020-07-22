"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Halil Uslu’yu rahmetle anıyoruz

22 Temmuz 2020, Çarşamba
Yazarlarımızdan Halil Uslu’yu vefatının 5. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyoruz.

Yazarlarımızdan Halil Uslu, 1951 yılında Van-Gürpınar’da doğmuştur. Konya’da ikamet etmiştir. Son 40 yılda çeşitli kültür faaliyetleri içinde ve basın kuruluşlarında görev yapmış, Türkiye’nin bütün bölgelerinde iman hakikatlerini anlattığı, yüzleri aşkın konferans ve seminerler vermiştir. “Müjde Peygamberi Efendimiz” (asm), “Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)”, “Bediüzzamandan Çağımıza Müjdeler”, “Şifa Yaprakları”, “Risale-i Nur’da 40 Hadis-i Şerif ve Âlem Çarşısı” kitaplarının yazarıdır.

“Bu hizmet bayrak yarışına benzer”

Halil Uslu, “Türkiye’de kahramancasına Risale-i Nur ve Said Nursî diyen Yeni Asya’dır ve onun yazarlarıdır ve okuyucularıdır” gibi satırlarla Yeni Asya camiasına bakışını özetlemiştir. Risale-i Nur hizmetleri için şu veciz sözleri söylemişti: “Elbette bu hizmet bayrak yarışına benzer. Mühim olan hem yarışa devam edeceksin, hem bayrağı düşürmeyeceksin ve hem de formanı değiştirmeyeceksin.” Uslu, 21 Temmuz 2015’de Konya’da vefat etmiştir. Kabristanı Konya’daki Üçler Mezarlığı’ndadır. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz. 

İstanbul – Yeni Asya 

Okunma Sayısı: 1236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Kahraman Alpak

    22.7.2020 21:40:25

    Dünyevî hiçbir beklentisi olmayan, dâvâ için her şeyini feda ettiğini adeta yaşayarak gösteren beş yaşından itibaren Risale-i Nur eserlerinden istifade etmeye başlamış.Hapishaneleri işkenceleri yaşamış Zindanlar, hastaneler, tımarhaneler hapishaneler, tazyikler, zehirlenmeler, akla gelmez işkenceler yaptılar, ama gönüllere hakim olamadılar. Çünkü Bediüzzaman dünya nimetlerine asla ilgi göstermedi ve ihtilâfları halleden kargaşalığı bastıran bir kişi olarak hareket etti” diyor ve aynı yoldan gidiyordun. Mekânın cennet olsun

  • Veli Kul

    22.7.2020 21:29:06

    Avrupa'ya vefatindan bir ay önce Köln'de veda konferansinda uzun konusmasinin sonunda söyle buyuruyor Halil Uslu RA: Son iki söz. Üstad Bediüzzaman Muhakemat Sekizinci Mukaddeme'de diyor ki: 'Asıl insaniyet-i kübra olan İslamiyet sema-yı müstakbelde Asya'nın cinanı (bahçeleri) üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan (ışık saçan, nur saçan) olacaktır.' Müjde bu. Açıklamıyor başka. Son söz, hepimize söylüyor. 'Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal, efkar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisan-ı halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi, insaniyetin vasıta-ı saadeti olursun.' Gel, koca Akif seninle kapatalım bu sözleri. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.

  • Ebubekir ÖLÇ

    22.7.2020 10:43:17

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah

  • Zübeyir

    22.7.2020 10:20:08

    Muhterem Abimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Nur camiasında bıraktığı ulvi izler nesiller boyu takip edilecektir inancındayız. Zira kaynağı kudsi... Ruhu Şad Olsun!

  • Abdurrahman

    22.7.2020 09:07:15

    Merhum Halil Uslu Abiye Cenabı Hak gani gani rahmet eylesin.Mekanı Cennet olsun...Yeni Asya ekolünün istikamet erlerinden biriydi.İstikametini son nefesine kadar muhafaza etti.Allah rızası için ve Merhum Halil Uslunun ruhu için fatiha.Amin.

  • İ.Seyda

    22.7.2020 08:16:17

    Halil Uslu, gönüllüler sultanı bir ehl-i sır insandı. Mekanı cennet olsun. Verdiği bir misal her durumda baştacı edilecek makamdadir: "Durursam, düşerim kardeşim, Ne zamanki gaflet, nefis ve şeytan karşıma çıksa, Hz. Halid bin Zeyd, yani Ebâ Eyyübe’l-Ensârî’yi (ra) manen karşımda buluyor ve ondan utanıyor ve yollara düşüyorum. O koca sultanın 85 yaşındaki cihad aşkı ve Konstantiniyye’ye doğru yürüyüşü karşısında bitap kalıyorum.” Ya Rabbi, bu hizmetlerde bizlere de koşma gücü ver. İhlas, uhuvvet, muhabbet ve merhamet düsturlarından bizleri ayırma. Amin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bildirici sorularımızı cevaplandırdı: Demokrasi gazetecilerin oksijenidir

Karar doğru, istismar yanlış

Uzmanlar endişeli

Çalışan ve emekliye pandemi zammı verilsin

Reisçi rejimin demokrasiye benzer bir tarafı yok

7 ildeki orman yangınlarına ilişkin son durum?

Küresel salgının son 24 saati

Koca: Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında

Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı 150 bine yaklaştı

'Ayder Yaylası'nın yazı ve kışı ayrı güzel'

TBMM'de gündem tartışmalı sosyal medya düzenlemesi

Güneydoğu kavruluyor

Polonya'da 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme hazırlıkları

"Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir duygu"

Bir orman yangını da Çanakkale'de

MSB'den Yunanistan'a sert tepki

Küresel salgın kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ibadet coşkusu artarak devam ediyor

Lübnan: İsrail son 2 günde 29 kez hava sahamızı ihlal etti

En Çok Okunanlar

Genel

Karar doğru, istismar yanlış
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Şükrü BULUT

Ayasofya’nın açılışını yeniden okumak...
Hüseyin GÜLTEKİN

Yeni Asya haklı çıkıyor
M. Latif SALİHOĞLU

Muhabbet ve uhuvvet zedeleniyor
Süleyman KÖSMENE

Kurban kimlere vaciptir?
Ali FERŞADOĞLU

Her şeyi Allah rızası için yap
M. Said ZEKİ

Bayramı bekle(me)yenler!
Yeni Asya'dan Size

Kurban Bayramı’na hazırlanırken

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.