Halil Uslu’yu rahmetle anıyoruz

Yazarlarımızdan Halil Uslu’yu vefatının 5. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyoruz.

Yazarlarımızdan Halil Uslu, 1951 yılında Van-Gürpınar’da doğmuştur. Konya’da ikamet etmiştir. Son 40 yılda çeşitli kültür faaliyetleri içinde ve basın kuruluşlarında görev yapmış, Türkiye’nin bütün bölgelerinde iman hakikatlerini anlattığı, yüzleri aşkın konferans ve seminerler vermiştir. “Müjde Peygamberi Efendimiz” (asm), “Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)”, “Bediüzzamandan Çağımıza Müjdeler”, “Şifa Yaprakları”, “Risale-i Nur’da 40 Hadis-i Şerif ve Âlem Çarşısı” kitaplarının yazarıdır.

“Bu hizmet bayrak yarışına benzer”

Halil Uslu, “Türkiye’de kahramancasına Risale-i Nur ve Said Nursî diyen Yeni Asya’dır ve onun yazarlarıdır ve okuyucularıdır” gibi satırlarla Yeni Asya camiasına bakışını özetlemiştir. Risale-i Nur hizmetleri için şu veciz sözleri söylemişti: “Elbette bu hizmet bayrak yarışına benzer. Mühim olan hem yarışa devam edeceksin, hem bayrağı düşürmeyeceksin ve hem de formanı değiştirmeyeceksin.” Uslu, 21 Temmuz 2015’de Konya’da vefat etmiştir. Kabristanı Konya’daki Üçler Mezarlığı’ndadır. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz.

İstanbul – Yeni Asya