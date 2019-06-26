Halk haksızlığı kabul etmedi

Stratejist Özer Sencar, “Halk, 31 Mart’ta yaşanan mağduriyetin intikamını aldı. Çünkü haksızlığı kabul etmedi” dedi

TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyelerinden Burak Bilgehan Özpek, “31 Mart’ı iptal ettirdiler. Ülkenin gündemini seçime kilitlediler. İptalin niye olduğunu kimse anlamadı. AKP ve MHP seçmeni, ortada bir haksızlık olduğunu anladı” derken, Metropol Araştırma Şirketi sahibi, stratejist Özer Sencar da, “Halk, 31 Mart’ta yaşanan mağduriyetin intikamını aldı. Çünkü haksızlığı kabul etmedi” sözleriyle Özpek’e katılıyor. Sencar, “İmamoğlu 31 Mart’ta seçilmişti ama mazbatasını elinden aldılar. AKP ve MHP tabanı bu haksızlığın bedelini ödetmek istedi ve ödetti” diyor. dw Türkçe’nin haberine göre, AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sadece İBB’yi kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda sahip olduğu ilçelerde de oy kaybına uğradı.

Halk, yapılan hak gaspını gördü

“Cumhur İttifakı kendi tabanında neden oy kaybına uğradı?” konusunda TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyelerinden Burak Bilgehan Özpek, temel nedenin 31 Mart’ta İmamoğlu’nun kazanmasıyla ortaya çıkan tablonun Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve AKP tarafından kabullenilmemesi olduğunu söylüyor. Özpek, “31 Mart’ı iptal ettirdiler ve ülkeyi iktisadi olarak yavaşlattılar. Ülkenin gündemini seçime kilitlediler. İptalin niye olduğunu kimse anlamadı. AKP ve MHP seçmeni, ortada bir haksızlık olduğunu anladı” dedi. Özpek’e göre AKP ve MHP seçmeni haksızlığın hem vatandaşa hem de İmamoğlu’na yapıldığını düşünüyor. “Erdoğan’ın kişisel kaprisi yüzünden seçimin yenilendiğini düşündüler. Oyların çalındığı söylemine inanmadılar. Çalınan oy göremediler. Bu yüzden yeni seçimde Yıldırım’a oy vermek istemediler” tesbiti yapıyor.

Metropol Araştırma Şirketi sahibi, stratejist Özer Sencar da, “Halk, 31 Mart’ta yaşanan mağduriyetin intikamını aldı. Çünkü haksızlığı kabul etmedi” sözleriyle Özpek’e katılıyor.



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AKP’nin işi artık zor

İstanbul’da muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 9 puan farkla seçimi kazanmasının ardından Türkiye siyasetinde bundan sonraki süreçte beklentiler ve seçimin kazananlarıyla kaybedenleri Washington Enstitüsü’nde düzenlenen panelde sıcağı sıcağına değerlendirildi. Amerika’nın sesi’nin haberine göre, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Türkiye uzmanı Lisel Hintz seçimle ağır darbe alan AKP’nin bundan sonra küllerinden yeniden doğmasının zor olduğu değerlendirmesinde bulundu. Hintz AKPnin “Nerede hata yaptık?” muhasebesini yapsa bile bundan sonra küllerinden doğmasının, eski meşruiyetini yeniden kazanmasının zor olduğunu belirtti. Hintz, “1990’ların ortasında belediye başkanı olarak siyaset sahnesine çıktığında halkın adamıydı. Kasımpaşalıydı. Ama o günlerden artık dev sarayında para saçan bir insana dönüştüğü bir noktaya geldi. İnsanlar da bunu israf olarak görmeye başladılar. O nedenle İmamoğlu’nun seçim kampanyasında ‘israf’ temasını işlemesi akıllıcaydı. Özellikle de Ak Parti seçmenleri çürük soğan ve domates almak için uzun kuyruklarda beklerken. O nedenle Erdoğan’ın Ak Parti’nin adında vurgulanan o temiz, ak imajına yeniden dönmesi, halk adamına dönmesi çok zor” değerlendirmesinde bulundu.