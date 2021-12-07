Halkın ekmeği ile oynamayın

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Fakir ve dar gelirli halkımız artık taze ekmeği alamadığı için fırınlardan, bir gün sonra bayilerde satılmayıp geri dönen bayat ekmekleri alıyor ve onları sıcak şekerli suya banarak, ya da çaya banarak karnını doyurur hale geldi” dedi.

Her gün her şeye zamların milleti çileden çıkarttığını söyleyen Göktaş, “Vatandaş raflardaki ürünlerin fiyatına yetişemediği gibi yaşam mücadelesi veriyor. Hal böyle iken en önemli olan temel gıda maddesi ve halkımızın hiçbir şey bulamasa bile tek başına karnını doyurmaya çalıştığı ekmek fiyatları uçtu. Ekmek üzerine kirli oyunlar bir türlü bitmiyor” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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