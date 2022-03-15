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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Halkın yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırında

15 Mart 2022, Salı 00:15
SON ZAMLARDAN SONRA ZOR GÜNLER GEÇİREN HALKIN YÜZDE 90’INA YAKINI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA.

YÜZDE 90 GEÇİM SIKINTISINDA

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Türkiye’de açlık ve yoksulluğun her geçen gün arttığını  belirterek, “Tüketicilerin çoğunluğu temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Tüketicilerin ezici çoğunluğu geçim sıkıntısı çekiyor” şeklinde konuştu.

76.5 MİLYON YOKSUL

Çakar, “Nüfusun % 30’dan fazlası, yani 25,5 milyondan fazla kişi açlık sınırının altında; % 60’dan fazlası, yani 51 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Türkiye’de nüfusun % 90’dan fazlası, yani 76.5 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul” dedi.

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Halkın yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırında

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, “Türkiye’de nüfusun % 90’dan fazlası, yani, 76,5 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul olarak yaşamını sürdürmektedir” dedi. 

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Gününde, Türkiye’de tüketicilerin aç ve yoksul durumda olduğunu belirterek, “Yaptığımız araştırmaya göre, Türkiye’de nüfusun % 30’dan fazlası yani, 25,5 milyondan fazla kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun % 60’tan fazlası, yani, 51 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Türkiye’de nüfusun %90’dan fazlası, yani, 76,5 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul olarak yaşamını sürdürmektedir” dedi. Türkiye’de açlık ve yoksulluğun her geçen gün arttığını söyleyen Çakar, “Tüketicilerin çoğunluğu temel gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Tüketicilerin ezici çoğunluğu geçim sıkıntısı çekmektedir” dedi. 

Ekonomik göstergeler bunun delili

Tüketicilerin, kendileri ile ilgili yasal düzenlemelerde yeterince temsil edilmediğini ifade eden Çakar, “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasadaki son değişiklik hakkında hiçbir tüketici örgütünün görüşü alınmadan yasal değişiklik 9 Mart 2022 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili komisyonda görüşülmeye başlanmıştır. Bu görüşmelere çağrılan tüketici örgütleri temsilcisinin yasal değişiklik hakkındaki görüşü dikkate alınmamıştır. Artık, tüketici hakları değil, sermayenin çıkarları ve sermayenin yararı ön plana alınmaktadır. Ekonomik göstergeler bunun çok açık kanıtıdır” diye konuştu.

Yoksulluk sınırı 15 bin 139 lira

Öte yandan TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Şubat ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.552,56 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 15.139,90 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.969,80 TL’ye yükseldi. 2022 Ocak ayı sonucunda ise, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.249,95 TL’ye, yoksulluk sınırı 13.843,50 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.587,79 TL’ye yükselmişti.

RECEP GÖREN - ANKARA

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