Hamsi bereketi balıkçıları sevindirdi

Ordu'da avlanan bol miktarda hamsi balıkçıları ve vatandaşları sevindirdi.

Karadeniz'de, bolca avlanan hamsi, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, son günlerde hamsi avının ciddi oranda arttığını söyledi. Aydemir, 1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılan balıkçıların ilk günlerde umduğunu bulamadığını ancak sonraki günlerde hamsi avladıklarını kaydetti. Ordu açıklarında denize ağlarını seren balıkçıların bol miktarda hamsi ile limanlara döndüğünü ifade eden Aydemir, bu durumun balıkçıları mutlu ettiğini dile getirdi. "Vatandaşlarımız bol bol hamsi tüketmeye başladı" Hamsinin, kilogramı 10 liradan satışa sunulduğunu belirten Aydemir, avın bu şekilde sürmesi durumunda fiyatların daha da aşağı düşmesini beklediklerini aktardı. Aydemir, "Uzun süredir hamsiye hasret kalan vatandaşlarımız bol bol hamsi tüketmeye başladı." dedi. AA

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