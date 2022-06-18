Hanefi Avcı: Demirtaş bahane

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Hanefi Avcı’ya, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını” söylediği için hakkında soruşturma açıldı.

Avcı, Demirtaş açıklamasının “bahane olduğunu” asıl gerekçenin SADAT, yolsuzluk ve yaklaşan seçimler konusundaki eleştirleri olduğunu savundu. Gerçek Gündem’in haberine göre; Avcı’dan Demirtaş hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin olarak “eski bir Emniyet Teşkilatı personeli olarak kamuoyunu ‘Kobani olaylarına ilişkin siyasi çevrelerce yapılan provokatif açıklamalar ile silahlı terör örgütüne yönelik övücü/destekleyici mahiyetteki açıklama ve çağrıların meşru olduğu’ şeklinde etkilediğiniz/etkilemeye çalıştığınız değerlendirilmektedir” denilerek savunması talep edildi. Kendisini cezalandırmaya yönelik işlemlerin 27 Mayıs 2022 akşamı Halk TV’de SADAT ve yaklaşan seçimler konusundaki eleştirileri olduğunu ifade eden Avcı, ayrıca 30 Mayıs 2022 tarihinde Independet Türkçe’ye verdiği röportajdaki yolsuzluk hakkındaki ifadelerinin asıl gerekçe olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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