Hani cebimizden beş kuruş çıkmayacaktı?

Prof. Dr. Uğur Emek, Kamu Özel İşbirliği projelerine ayrılan dev bütçe ödeneklerini gündeme taşıdı. Emek, 2025-2027 yılları arasında Avrasya Tüneli için 16,4 milyar TL ayrıldığını belirterek, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacaktı.” dedi.

Ayrıca şehir hastaneleri ve karayolları için ayrılan milyarlarca liralık ödenekler de dikkat çekiyor. Karar yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine ayrılan bütçe ödeneklerini mercek altına aldı. Emek, özellikle Avrasya Tüneli ve şehir hastaneleri gibi projelere ayrılan devasa ödeneklerin dikkat çekici olduğunu belirtti. 2025-2027 yılları arasında KÖİ projeleri için ayrılan bütçeler, toplamda milyarlarca lirayı buluyor. Paylaşımında, 2025 yılı KÖİ projelerine ayrılan toplam bütçe ödeneğinin 204,2 milyar TL olduğunu vurgulayan Emek, bu tutarın 2026 yılında 238,4 milyar TL’ye, 2027 yılında ise 246,5 milyar TL’ye çıkacağını ifade etti.

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