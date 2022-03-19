Hani devletin kasasından 1 kuruş çıkmayacaktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreninde, araç geçiş fiyatını açıkladı.

Erdoğan, “Fiyat 200 lira. Pahalı mı? Şimdi bir hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 lira. Çünkü yüklenici firma, buradan aldığı bedel onun aleyhine ise onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz” dedi. Erdoğan, kurdeleyi kesmeden önce ise “Bir hafta ücretsiz, ondan sonra geçişler 200 liracık. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde kullandığı “...Çünkü buradan biliyorsunuz yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla, buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise o farkı kim ödeyecek, onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz.” ifadeleriyle daha önce diğer önemli projelerde kullandığı “devletin kasasından 1 kuruş çıkmayacak” sözü ile paradoks meydana getirdi. Erdoğan’ın konuşmasını “Bir şeyi unuttuk” diyerek kürsüden söylediği cümleler şunlar oldu: “Tabii Sayın Bakan bir fiyat söyledi. Ama ben tabii burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Ancak buradan tabi feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi bir hafta ücretsiz. İyi mi? Tamam. Ondan sonra 200 lira. Çünkü buradan biliyorsunuz yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla, buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise o farkı kim ödeyecek, onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz.”