Hani dolardan TL’ye dönüş yapılacaktı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, veri merkezi işletilmesi için 2018 yılında hizmet alımına gitti. Bütün maliyet unsurlarının TL üzerinden belirlendiği sözleşme dolar üzerinden yapıldı. İki yıl boyunca 1 milyon 800 bin dolara alınan hizmetin bedeli, iş artışı olmamasına rağmen 2020 yılında yüzde 30 arttırıldı. Kurumun hesaplarını inceleyen Sayıştay, “Kamu menfaati için sözleşmenin TL ile yapılması gerekir” dedi.

BTK ise Sayıştay’a “Kurumun yabancı para cinsinden sözleşme yapmasına engel bir düzenleme yok” cevabını verirken, yüzde 30 artışa ilişkin bir gerekçe sunamadı. BTK’nın 2020 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, 2018 yılında yapılan bir sözleşmeye ilişkin önemli tesbitlerde bulundu. Açıklamada, hizmet alımı kapsamında temel maliyet unsuru olan ücretler Türk Lirası üzerinden oluştuğuna dikkat çekilerek, “Buna rağmen, üç yıl boyunca sözleşme bedeli dolar üzerinden belirlenmiş ve ödeme söz konusu para cinsi üzerinden yapılmıştır. Kamu idaresi cevabında, Kurumun yabancı para cinsinden sözleşme yapmasına engel bir düzenlemenin olmamasını ifade etmesi yerinde bulunmamıştır.(...) Dolayısıyla, herhangi bir yasal sorumluluk olmamakla birlikte, kamu menfaati açısından söz konusu işin TL üzerinden ihale edilmesi gerekmektedir.” denildi.

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