Harekâtın sandığa etkisi kısa vadelidir

Ekonominin seçmen davranışlarına etkisi konusundaki modeliyle tanınan Prof. Ali Akarca, Suriye’ye yapılan harekâtı değerlendirdi.

Harekâtın etkisinin seçmen davranışına etkisinin kısa vadeli olduğunu belirten Akarca, t24 haber sitesine yaptığı açıklamada, “Savaş olduğu sürece herkes hükümetin arkasında durur. Seçim bugün olsa, AKP kazanır, ancak aradan bir süre geçmişse seçmen unutur” dedi. Ekonomik büyümenin seçmen davranışındaki etkisinin önemini vurgulayan Akarca, “Ekonomik büyümesi için kaynakların artması ve etkin bir şekilde kullanılması gerek. Müzakere ortamı, parti içinde demokrasi lâzım. Bürokratların, milletvekillerinin korkmaması lâzım. Kurumlar arası müzakere ortamı ve karşılıkla denetleme mekanizmesi olursa ekonomi olumlu yönde etkilenir” diye konuştu. AKP’nin 2023 seçimindeki muhtemel oy durumunu yorumlayan Akarca, “Ekonomide kronik olarak büyüme sağlanamıyorsa, yolsuzluk varsa ve parti içindeki tutumlar değişmişse seçmen partisini kaybedebilir” yorumunu yaptı.

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