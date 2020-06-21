Hareketlilik, pandemi ilânından önceki seviyede

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, 1 Haziran’da “yeni normal”e geçilmesiyle ilgili, “1 Haziran sonrası çok enteresan. Biz sanki hiç 11 Mart-31 Mayıs arasını yaşamamışız gibi bütün alanlardaki hareketliliğimiz neredeyse pandemi ilânından önceki yani Türkiye’de ilk vak’anın ilânından önceki dönemle hemen hemen aynı seviyeye gelmiş.

Bu şu demek aslında. 11 Mart’ta bizim 1 tane vak’amız var. Ama bugün itibarıyla aramızda yaklaşık 23 bin tane vaka var ve biz 11 Mart’tan öncesi gibi davranır durumdayız. En çok hareketlilik market ve eczanelerde gözüküyor. Daha sonra artış hızına baktığımızda ise iş yerleri hareketlilikleri artmış, doğal bir sonuç olarak. Ama çeşitli bileşenler incelendiğinde vaka sayısını etkileyen en önemli hareketlilik noktasının, toplu taşım istasyonları ve doğal olarak da toplu taşımadaki hareketliliğin olduğu gözüküyor. Başlangıç noktası bir kere toplu taşım. Çünkü işe toplu taşımla gidiyor, işten eve gelirken toplu taşımla geliyor” dedi.

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