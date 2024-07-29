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29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilgili 2 zanlı adliyeye sevk edildi

29 Temmuz 2024, Pazartesi 09:00
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

 

Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Akçakoca Adliyesine sevk edildi.

"Bu konuyla ilgili daha önce bilgilendirilmedik"

Meral Algün, siteden geçen hafta yazlık aldıklarını, taşındıklarında havuza haşemayla girmenin yasak olduğu yönündeki kararın yönetim tarafından kendilerine bildirilmediğini söyledi.

Dairelerini ilk ziyaret ettikleri gün havuzu kullanmak istediklerini belirten Algün, "Ben de havuza girdim. Site görevlisi geldi, haşemayla giremeyeceğimizi söyledi. Bu konuyla ilgili daha önce bilgilendirilmedik. Zaten haberdar olsaydık belki burayı alma konusunda bir kere daha düşünürdük çünkü ben tesettürlüyüm, bu şekilde yetiştim. Burayı da bize uygun olduğunu düşünerek aldık." diye konuştu.

Algün, evi aldıkları günden itibaren bu ayrımcılığa maruz kalmaya başladıklarını savunarak, şöyle devam etti:

"Eşimi sitenin mesajlaşma grubuna dahil etmişlerdi. Eşim de site yönetimine tesettürlü olduğumu, havuzu bu şekilde kullanacağımı yazdı. Emsal kararları da kendilerine iletti ama bizim bu çabamız hiçbir şekilde kabul görmedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, cumartesi günü yaz okulu bittiği, eşim de iş yerinde olduğu için çocuklarla geldik, havuza girdik. Tekrar aynı görevli geldi beni uyardı. Ben de daha önce kendilerine açıklama yaptığımızı hatırlattım. O da bana, 'Ben de size söylemiştim, kurala uymazsanız havuzu kapatacağım.' dedi."

Site görevlisi ayrıldıktan sonra yöneticinin de gelerek havuza girmemesi gerektiğini söylediğini ifade eden Algün, konuşmaları kayıt altına aldığını, yöneticinin çekmesinden rahatsız olup kendisinden uzaklaştığını söyledi.

Algün, böyle bir durumu yaşadığı için çok üzüldüğünü dile getirerek, "Bu, sadece benim problemim değil ülkede yaşayan bütün tesettürlülerin yaşadığı bir sorun. 2024 yılında böyle bir şey yaşamak benim adıma çok üzücü oldu." dedi.

Meral Algün'ün eşi Muhammed Algün de konunun hukuki takibini yapacaklarını vurgulayarak, "Bu davranış hiçbir ahlaka, hiçbir dine uygun değildir, kesinlikle tasvip etmiyorum." ifadesini kullandı.

 

AA

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  • Toygar

    29.7.2024 14:12:55

    Fransız kafası bu herhalde! olimpiyatlarda bile açılış rezaletine imza attılar. Hadi onları anlarım da, bunları ne ile isimlendireceğiz!...

  • Hüseyin İlhan

    29.7.2024 11:45:47

    Eller gider aya bizdeki modern geçinen kafalar ise hala ortaçağda.

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