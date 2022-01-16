Hastanelerde randevu yok

Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı ve Saray, sağlık sistemini getirdikleri noktayla övüne dursunlar, vatandaş poliklinik ya da heyet raporu almak için bile randevu bulamadığını söyledi.

CHP’li Emir, “Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS), 15 günlük dilimler halinde randevular veriyor” ifadelerini kullandı. Kendi de randevu almayı denediğini aktaran Emir, “Biz heyet raporu almak için MHRS sistemine girdiğimizde İstanbul’da randevu alamadık. Yani İstanbul’da ihtiyacı olan vatandaşımız randevu almak istese alamayacak. Ankara’da giriş yaptığımızda ise, sadece GATA’da o da yine sadece askerler için randevu verebiliyor” diye konuştu. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Türkiye’nin işsizlik sorunu içinde olduğunu vurgulayan Emir “Bin bir zorlukla iş bulmayı başarsanız ve işe girmek için de heyet raporuna ihtiyacınız olsa alamıyorsunuz, bekliyorsunuz. Rapor almak imkânsız hale gelmiş durumda” ifadelerini kullandı. Konuyu Meclis gündemine de taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle önerge veren Emir, “Sağlık Bakanlığı bütün sıkıntılara kulaklarını tıkıyor” dedi. Haber Merkezi

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