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8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hastaneye yatışlar artıyor

07 Aralık 2021, Salı 20:30
İzmir’de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, yoğun bakımda yatan hastaların yarısının hiç aşı olmamış, yarısının da hatırlatma dozunu olmamış kişilerden oluştuğunu söyledi.

3’üncü doz aşı yaptırmayı ihmal eden kişiler sebebiyle hastaneye başvuran sayısının arttığını belirten Prof. Dr. Kıraklı “İkinci dozun üzerinden 4-6 ay geçtikten sonra 3’üncü doz uygulanabilir. Bu özellikle risk grubundakiler için çok önemli” dedi. T24’deki habere göre 2 doz aşı olan kişilerin diğer tedbirleri ihmal ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kıraklı, hastalığa yakalanma riskinin devam ettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Kıraklı, “Aşı olduktan sonra da maske, mesafe gibi koruma önlemlerine dikkat etmek gerekiyor. Aşı olduktan sonra ‘nasılsa aşılıyız’ diyerek, önlemleri biraz ihmal edenler oluyor. Oysaki hastalık kapma riskleri hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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