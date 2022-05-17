Havaalanında yıkıma tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıkımı için hazırlıklara başlanan Atatürk Havalimanı için açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bu iş “Talimat aldım, mecburdum diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhidi; sana ise özel ilgi göstereceğiz” dedi.

CHP lideri açıklamasında, ‘Atatürk Havalimanı’nın yıkılmak istenmesinin ardındaki amacın İstanbul Havalimanı’nın hızlıca satabilmek olduğunu’ öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, millet bahçesi yapılmak üzere yıkılmak istenen Atatürk Havalimanı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?” diye sordu. Kılıçaroğlu Suudi Arabistan ve Katarlılara yaptığı çağrıyı Arapça olarak da paylaştı. AÇIKLAMA, İYİ PARTİLİ KIDIK’IN İDDİALARININ ARDINDAN GELDİ Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık’ın iddialarının arkasından gelmesi dikkati çekti. Kıdık, İstanbul Havalimanı işletmesinin Abu Dabi Havalimanı’nın işletmecisi AUH firmasına satılması için görüşmelerin sürdüğünü iddia etmişti. Ali Kıdık ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Atatürk Havalimanı’nı açacağız” demesi üzerine hemen yıkım talimatı verildiğini öne sürmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise iddialara karşın, “Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak; Katarlılara satılması gibi bir durum söz konusu değil” dedi. Haber Merkezi

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