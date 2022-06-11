"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hazine'ye yeni yük

11 Haziran 2022, Cumartesi
Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin Kur Korumalı Mevduat’ta olduğu gibi Hazine’ye yeni yük getireceğini söyledi.

Strateji Geliştirme Müdürü Tuğba Özay: Bu tarz açıklamalar bu şekilde yapılmamalı, hele ki  enflasyon ve kur artmaya devam ederken… Bunlar günü kurtarma çabaları. Sadece Hazine’nin yükünü arttırıyoruz.

Prof. Dr. Burak Arzova: Senedin hangi gelire endeksli olduğu belli değil. Yine yük Hazine’ye yıkılmış durumda. Çıkmaz yolda çıkış aramaya çalışmak gibi.

Prof. Veysel Ulusoy: Herhangi bir ekonomik kararın akşam saatlerinde açıklanması suçtur. Ekonomik suç var ortada.

Finansal piyasalar yöneticisi İris Cibre: Bu yaptığınız ayıp. Piyasa ile ilgili bilgiler piyasalar açıkken açıklanır, yatırımcılar zarar görmesin diye yapılır bu.

Prof. Yalçın Karatepe: Güya vatandaş döviz bozduracak, getirisinin ne olacağı bile duyurulmayan enstrümanı bekleyecek? Hadi canım sende! 

Ekonomi yazarı Emrah Lafçı: Tahvilin iki tane ana bileşeni vardır. Biri vade, diğeri de getiri oranı. Tahvil ihracıyla ilgili bir açıklama yapılıyor ve bu iki bilgi de yok.

***

Hazine’ye yeni yük

Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin KKM’de olduğu gibi Hazine’ye yeni yük getireceğine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep toplama işleminin 15 Haziran’dan itibaren yapılacağını açıkladı. Analistler ve ekonomistler, açıklanan bu enstrümanın enflasyon ve yükselen kura karşı bir koruma sağlaması ya da kurun yükselişini durdurmasını beklemiyor. Aksine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin Kur Korumalı Mevduat’ta olduğu gibi Hazine’ye yeni yük getireceğini söylüyorlar.

Günü kurtarma çabası

Icrypex’ten Strateji Geliştirme Müdürü Tuğba Özay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı devlet iç borçlanma senedinin KKM gibi hazineye yük getireceğini vurguluyor. BBC Türkçe’ye konuşan ekonomist Özay, faiz artırmamak için KKM ve devlet iç borçlanma senedi gibi yeni adımların duyurulduğunu açıklıyor: “Bu açıklamaların etkisi çok kısa süreli. Bu tarz açıklamalar bu şekilde yapılmamalı, hele ki güven ortamı zedelenmiş, enflasyon ve kur artmaya devam ederken… Bunlar günü kurtarma çabaları. Bunların hiçbir sorunu çözebilecek adımlar değil. Sadece sorunların çözümünü öteliyoruz ve hazinenin yükünü artırıyoruz.” Prof. Dr. Burak Arzova da senedin hangi gelire endeksli olduğunun belli olmamasını eleştirdi ve ekledi: “Yine yük Hazine’ye yıkılmış durumda. Çıkmaz yolda çıkış aramaya çalışmak gibi.”

Ekonomik suç var ortada

Prof. Veysel Ulusoy ise “Herhangi bir ekonomik kararın akşam saatlerinde açıklanması suçtur. Ekonomik suç var ortada” dedi. Finansal piyasalar yöneticisi İris Cibre de “Bu yaptığınız ayıp. Piyasa ile ilgili bilgiler piyasalar açıkken açıklanır, yatırımcılar zarar görmesin diye yapılır bu” ifadelerini kullandı. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Yalçın Karatepe, “Güya vatandaş döviz bozduracak, getirisinin ne olacağı bile duyurulmayan enstrümanı bekleyecek? Hadi canım sende!” dedi. Ekonomist ve Dünya gazetesi köşe yazarı Emrah Lafçı “Tahvilin iki tane ana bileşeni vardır. Biri vade, diğeri de getiri oranı. Tahvil ihracıyla ilgili bir açıklama yapılıyor ve bu iki bilgi de yok” paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi

***

Zamlar eridi, maaşlar geçen yılın gerisinde

Dolar kurundaki yükseliş Türkiye’de reel ücretlerin erimesine yol açtı. Asgari ücretli, memur ve emeklinin bu yıl aldığı zamlı maaşlar, dolar üzerinden hesaplandığına geçen yılki maaşların gerisinde kalıyor. Geçen yıla göre asgari ücretli 26 dolar, uzman doktor 159, polis 102, öğretmen 77 dolar daha az kazanıyor.

İlk toplantısını 1 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantı sonrasında 16 Aralık’ta bu yıl için asgari ücreti 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlediklerini açıklamıştı. Bu rakam Türk Lirası (TL) bazında yüzde 50’ye yakın bir artış anlamına geliyordu. Ancak kur artışları bu zammın erimesine yol açtı. DW Türkçe’nin haberine göre, memura yılın ilk yarısı için yapılan zam, kur artışıyla havaya uçtu.

Haber Merkezi

***

Dövizin ateşini düşüremedi

Dövizdeki artışı ve Türk lirasındaki değer kaybını dizginlemek isteyen ekonomi yönetimi, üç koldan aldığı kararları kamuoyuna duyurdu. Ancak açıklanan kararlar ve yapılan duyurular, döviz kurunun ateşini düşürmeye yetmedi.

Hazine’nin önceki akşam üstü yaptığı duyurudan sonra 17,25’den 16,87’ye çekilerek ekonomi yönetiminin elini görmek isteyen Amerikan Doları/Türk Lirası kuru yeniden atağa kalktı. Ve dolar yeniden 17,25’i aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen ve kamuoyunda ‘‘süper bono’’ olarak tartışılan finansal enstrüman, ‘‘Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi’’ adıyla kamuoyuna duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi’nin getiri oranı ve vade oranının ileride açıklanacağı belirtildi. Metinde ‘‘faiz oranı’’ ifadesi yerine ‘‘getiri oranı’’ tanımının kullanılması da dikkat çekti.

***

Nebati gidici mi?

Ankara kulis bilgilerine göre iki bakan görevden alınacak. Medyatava’nın kulis bilgilerine dayandırdığı iddiasına göre kabinede revizyon devam edecek. Gelen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iki atama yapılacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak. Habere göre kabinede değişiklik kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Finlandiya'dan Rusya sınırına tel örgü çekme kararı

    BM: Çin, uluslararası incelemeye izin vermeli

    Hazine'ye yeni yük

    İçinde 4'ü Türk 7 kişi bulunuyor: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları devam ediyor

    Çin'den ABD'ye: Tayvan için gerekirse savaşırız

    Almanya Başbakanı: AB üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım bekliyoruz

    Ankara'ya kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

    Meteoroloji'den 5 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

    Atama bekleyen 600 bin sağlık mezunu var

    Zamlar eridi, maaşlar geçen yılın gerisinde

    Dayısı olan atanabiliyor

    Tutuklu gazeteci sayısı artacak... Hoşuna gitmeyen habere ceza isteyecek...

    Yunan krizi seçime yatırım

    Akaryakıt zamları yakıyor

    Hint yetkililerin Peygamberimize (asm) saygısızlığı Mescid-i Aksa'da protesto edildi

    Hepimiz demokrasiden yanayız

    AKP 28 Şubatçıları dümene oturttu

    Trump darbe girişimiyle suçlandı

    İngiltere’de sigara alma yaşı artırılacak

    Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dip dalga telâşı
    Cevher İLHAN

    “Altı ay sonra uyanınca…”
    Ahmet BATTAL

    Kiraya bir yıllık narhın son ucu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hazine'ye yeni yük
    Sebahattin Aslan

    Fitne boş durmuyor
    Risale-i Nur'dan

    En kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâs
    Ali FERŞADOĞLU

    Bütün yetkileri tek elde toplamak yanlış
    Mehmet KOVANCI

    LA İLAHE İLLA HU
    Sebahattin YAŞAR

    Gençlerle hasbihal (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.