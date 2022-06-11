Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin Kur Korumalı Mevduat’ta olduğu gibi Hazine’ye yeni yük getireceğini söyledi.

Strateji Geliştirme Müdürü Tuğba Özay: Bu tarz açıklamalar bu şekilde yapılmamalı, hele ki enflasyon ve kur artmaya devam ederken… Bunlar günü kurtarma çabaları. Sadece Hazine’nin yükünü arttırıyoruz.

Prof. Dr. Burak Arzova: Senedin hangi gelire endeksli olduğu belli değil. Yine yük Hazine’ye yıkılmış durumda. Çıkmaz yolda çıkış aramaya çalışmak gibi.

Prof. Veysel Ulusoy: Herhangi bir ekonomik kararın akşam saatlerinde açıklanması suçtur. Ekonomik suç var ortada.

Finansal piyasalar yöneticisi İris Cibre: Bu yaptığınız ayıp. Piyasa ile ilgili bilgiler piyasalar açıkken açıklanır, yatırımcılar zarar görmesin diye yapılır bu.

Prof. Yalçın Karatepe: Güya vatandaş döviz bozduracak, getirisinin ne olacağı bile duyurulmayan enstrümanı bekleyecek? Hadi canım sende!

Ekonomi yazarı Emrah Lafçı: Tahvilin iki tane ana bileşeni vardır. Biri vade, diğeri de getiri oranı. Tahvil ihracıyla ilgili bir açıklama yapılıyor ve bu iki bilgi de yok.

***

Hazine’ye yeni yük

Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin KKM’de olduğu gibi Hazine’ye yeni yük getireceğine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep toplama işleminin 15 Haziran’dan itibaren yapılacağını açıkladı. Analistler ve ekonomistler, açıklanan bu enstrümanın enflasyon ve yükselen kura karşı bir koruma sağlaması ya da kurun yükselişini durdurmasını beklemiyor. Aksine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin Kur Korumalı Mevduat’ta olduğu gibi Hazine’ye yeni yük getireceğini söylüyorlar.

Günü kurtarma çabası

Icrypex’ten Strateji Geliştirme Müdürü Tuğba Özay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı devlet iç borçlanma senedinin KKM gibi hazineye yük getireceğini vurguluyor. BBC Türkçe’ye konuşan ekonomist Özay, faiz artırmamak için KKM ve devlet iç borçlanma senedi gibi yeni adımların duyurulduğunu açıklıyor: “Bu açıklamaların etkisi çok kısa süreli. Bu tarz açıklamalar bu şekilde yapılmamalı, hele ki güven ortamı zedelenmiş, enflasyon ve kur artmaya devam ederken… Bunlar günü kurtarma çabaları. Bunların hiçbir sorunu çözebilecek adımlar değil. Sadece sorunların çözümünü öteliyoruz ve hazinenin yükünü artırıyoruz.” Prof. Dr. Burak Arzova da senedin hangi gelire endeksli olduğunun belli olmamasını eleştirdi ve ekledi: “Yine yük Hazine’ye yıkılmış durumda. Çıkmaz yolda çıkış aramaya çalışmak gibi.”

Ekonomik suç var ortada

Prof. Veysel Ulusoy ise “Herhangi bir ekonomik kararın akşam saatlerinde açıklanması suçtur. Ekonomik suç var ortada” dedi. Finansal piyasalar yöneticisi İris Cibre de “Bu yaptığınız ayıp. Piyasa ile ilgili bilgiler piyasalar açıkken açıklanır, yatırımcılar zarar görmesin diye yapılır bu” ifadelerini kullandı. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Yalçın Karatepe, “Güya vatandaş döviz bozduracak, getirisinin ne olacağı bile duyurulmayan enstrümanı bekleyecek? Hadi canım sende!” dedi. Ekonomist ve Dünya gazetesi köşe yazarı Emrah Lafçı “Tahvilin iki tane ana bileşeni vardır. Biri vade, diğeri de getiri oranı. Tahvil ihracıyla ilgili bir açıklama yapılıyor ve bu iki bilgi de yok” paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi

***

Zamlar eridi, maaşlar geçen yılın gerisinde

Dolar kurundaki yükseliş Türkiye’de reel ücretlerin erimesine yol açtı. Asgari ücretli, memur ve emeklinin bu yıl aldığı zamlı maaşlar, dolar üzerinden hesaplandığına geçen yılki maaşların gerisinde kalıyor. Geçen yıla göre asgari ücretli 26 dolar, uzman doktor 159, polis 102, öğretmen 77 dolar daha az kazanıyor.

İlk toplantısını 1 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantı sonrasında 16 Aralık’ta bu yıl için asgari ücreti 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlediklerini açıklamıştı. Bu rakam Türk Lirası (TL) bazında yüzde 50’ye yakın bir artış anlamına geliyordu. Ancak kur artışları bu zammın erimesine yol açtı. DW Türkçe’nin haberine göre, memura yılın ilk yarısı için yapılan zam, kur artışıyla havaya uçtu.

Haber Merkezi

***

Dövizin ateşini düşüremedi

Dövizdeki artışı ve Türk lirasındaki değer kaybını dizginlemek isteyen ekonomi yönetimi, üç koldan aldığı kararları kamuoyuna duyurdu. Ancak açıklanan kararlar ve yapılan duyurular, döviz kurunun ateşini düşürmeye yetmedi.

Hazine’nin önceki akşam üstü yaptığı duyurudan sonra 17,25’den 16,87’ye çekilerek ekonomi yönetiminin elini görmek isteyen Amerikan Doları/Türk Lirası kuru yeniden atağa kalktı. Ve dolar yeniden 17,25’i aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen ve kamuoyunda ‘‘süper bono’’ olarak tartışılan finansal enstrüman, ‘‘Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi’’ adıyla kamuoyuna duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi’nin getiri oranı ve vade oranının ileride açıklanacağı belirtildi. Metinde ‘‘faiz oranı’’ ifadesi yerine ‘‘getiri oranı’’ tanımının kullanılması da dikkat çekti.

***

Nebati gidici mi?

Ankara kulis bilgilerine göre iki bakan görevden alınacak. Medyatava’nın kulis bilgilerine dayandırdığı iddiasına göre kabinede revizyon devam edecek. Gelen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iki atama yapılacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak. Habere göre kabinede değişiklik kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi