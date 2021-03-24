"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

HDP'nin kapatılması davasında ilk inceleme 31 Mart'ta

24 Mart 2021, Çarşamba 21:54
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesi 31 Mart 2021'de gerçekleştirilecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM) sitesinde yayımlanan gündeme göre, Genel Kurulun davaya ilişkin ilk incelemesi 31 Mart'ta olacak, AYM heyeti ilk incelemeyle iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

 

Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

AA

Okunma Sayısı: 82
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'den Dünya Kupası Elemelerine güzel başlangıç

    Yüz yüze sınav takviminde yeni güncelleme

    Türkiye genelinde kar yağışı hakim

    Vaka sayısı 30 bine dayandı

    Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır BioNTech aşısı Türkiye'de

    Açlık sınırı 3396 lira

    AKP kongresi yine lebaleb

    'ABD Dışişleri Bakanı'yla geniş kapsamlı toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık'

    İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

    Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 oldu

    Koronavirüse karşı ilaç çalışması: Klinik testlere başlandı

    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi

    Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

    Fransa'da PKK'ya operasyon

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    İstanbul baraj doluluk oranlarında artış

    Süreç erken seçimi zorlar

    “Hastalar Risalesi”ni tavsiye ediyorum

    İsrail’deki erken seçim sonuçları belli oldu

    DSÖ: Kovid-19 aşısı uçurumu büyüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak ihlalleri eylem planı işliyor
    Ahmet BATTAL

    Battıkça batıranlar-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”
    Süleyman KÖSMENE

    Bir musîbet, kaç nasihate bedeldir?
    Genel

    Süreç erken seçimi zorlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul Sözleşmesinin hatırlattıkları
    Faruk ÇAKIR

    Fatura yine millete
    M. Latif SALİHOĞLU

    Barla Dağlarında bir Garibuzzaman (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.