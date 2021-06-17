Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Soma’da 301 madencinin öldüğü faciaya ilişkin yargılamada çıkan karara tepki gösterdi.

Arslan, “Maden sahibi Can Gürkan’a hediye gibi ceza verildi” dedi. Özkan Yücel, “Aileler yıllar önce yerin metrelerce altında kaybettikleri yakınlarını bugünkü kararla tekrar yitirdiler” diye konuştu. Manisa Barosu Başkanı Arslan şöyle konuştu, “Soma Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırlarken, sanıkların olası kasıtla ölüme sebebiyet vermekten yargılanması gerektiğini söylemişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 2017’ye kadar süreç içerisindeki deliller ve bilirkişi raporlarına göre kasıtlı ölüme sebebiyet demişti. Ne zaman ki mahkemenin böyle bir karar vermeye doğru gittiği anlaşılınca iktidarı ve erki elinde bulunduranlar müdahale etmeye başladı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti, savcısı ve üyeleri değişti. Kararlar da kasıtla ölüme sebebiyetten ‘Bilinçli taksir’e döndü.” İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in tesbitleri ise şöyle: “Soma Dâvâsı Türkiye’de yargının geldiği durumun aynasıdır. Asla vicdanları ve adaleti tatmin eden karar değildir. Maalesef aileler yıllar önce yerin metrelerce altında kaybeden yakınlarını bugünkü kararla tekrar kaybetmiş oldular.”

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