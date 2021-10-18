Hekim istifaları artarak sürüyor

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık sisteminde geriye gidişe dikkat çekerek, “Hekimler art arda istifa ediyor. Kimi hastanelerde istifalar nedeniyle hasta muayene edecek hekim kalmadı” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Dr. Derya Uğur, “Ağır ve zor koşullarda hizmet veren, düşük ücretlere mahkum edilen sağlık çalışanları; pandemiyle geçen 1.5 yılın sonunda yorgun düştü. Özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili talepleri karşısında sessiz kalınırken, bir de şiddete uğrayan sağlık çalışanları, tükenmişlik içinde” dedi. Uğur, şöyle devam etti: “Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde randevu aralıkları 5 dakikaya düşürüldü. Bu kadar kısa sürede nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve alınması mümkün değil. Bu kadar kısa sürede tanı-tedavi düzenlenmesi hata riskini artıracak. Bu durum hekim -hasta ilişkisine zarar verecek, sağlıkta şiddeti artıracak. Şiddet, sağlık çalışanlarının hali hazırda en büyük sorunlarından biri. 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verildi. Hekimler art arda istifa ediyor. Kimi hastanelerimizde istifalar nedeniyle hasta muayene edecek hekim kalmadı. Sağlık çalışanlarının istifaları hatta intiharlarının arkasındaki nedenler araştırılmalı, fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için gerekli düzenlemeler yapılmalı.”

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