Hekimler yurt dışına gidiyor

İzmir Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın gündeme getirdiği ‘hekimlerin yurt dışına göç etmesi’ durumunu ve bunun sebeplerini Türk Tabipleri Birliği Merkez Komitesi Genel Sekreteri Vedat Bulut, Radyo Sputnik’e anlattı.

Prof. Dr. Vedat Bulut, “Türkiye’de hekimlerin aldığı maaşlar 2003 yılından bu yana satın alma gücünde büyük bir düşüş yaşandı. Bu ekonomik durumun düzeltilmesi lâzım, çünkü yurtdışında çok daha iyi malî imkânlar bulanlar gidiyorlar. Bir diğer madde şiddet olayı, Türkiye’de sağlıkta şiddet çok artıyor. Günde 30 kadar sözel, ortalama beş kadar da fizikî şiddet görülüyor. Prof. Dr. Vedat Bulut, her yıl Türkiye’den ayrılan doktor miktarını konusunda “Eylül ayı itibariyle şu anda bin kişiyi geçmiş durumdayız. Geçtiğimiz yıl mezun sayımız 10 bin 500, binini daha şimdiden kaybetmiş durumdayız, yüzde 10’u kayıp.