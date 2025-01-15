Hekimoğlu İsmail’i dualarla andık

15 Ocak 2022 tarihinde vefat eden yazar Hekimoğlu İsmail, rahmetle anılıyor. Hekimoğlu İsmail mahlâsıyla tanınan Ömer Okçu, 90 yıllık ömrünü 20’li yaşlarından itibaren Risale-i Nur hizmetlerine vakfetmişti.

Ömer Okçu, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini 1959’da Emirdağ’da ziyaret etmiş ve Üstad’ın “Almanya ve Amerika’dan Risale-i Nur isteniyor. Oralara gidecek kardeşlerimiz götürsün” sözünden üç ay sonra kurs için ABD’ye gidip Risale-i Nur eserlerini oraya götürmüştü.

İttihad ve Yeni Asya’nın kurucu kadrosunda idi

Hekimoğlu İsmail, 1960’lı yılların sonlarında Minyeli Abdullah romanını yazdı. Babıâli’de Sabah gazetesinde tefrika edilen bu roman, İttihad döneminde kurulup daha sonra Yeni Asya adıyla devam eden Mihrab Yayınevinin ilk kitabı oldu. İlk İslâmî roman olarak çok basılan ve çok okunan kitabın, yıllar sonra rahmetli Yücel Çakmaklı’nın yönetmenliğinde filmi çekildi. Hekimoğlu, İttihad ve Yeni Asya’nın kurucu kadrosunda idi. Daha sonra Zaman’da yazılar yazdı. “Demek ki öyle...” başlıklı bir yazısı sebebi ile TCK’nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 1 sene mahkûmiyet cezası alıp 72 gün hapis yattı. Şubat 2002’de felç geçirmesi sonucu sol bacağını ve sol elini kullanmakta zorluk çeken Hekimoğlu İsmail 15 Ocak 2022’de vefat etti. Hekimoğlu İsmail’in cenaze namazı 16 Ocak 2022 Pazar günü İstanbul Altunizade’deki MÜ İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınarak, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilmişti.

İSTANBUL - YENİ ASYA