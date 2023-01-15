"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Hekimoğlu İsmail’i dualarla anıyoruz

15 Ocak 2023, Pazar
15 Ocak 2022 tarihinde vefat eden yazar Hekimoğlu İsmail, rahmetle anılıyor.

Hekimoğlu İsmail mahlâsıyla tanınan Ömer Okçu, 90 yıllık ömrünü 20’li yaşlarından itibaren Risale-i Nur hizmetlerine vakfetmişti. Necmiddin Şahiner’in hazırladığı “Son Şahitler” dizisinin ilk cildindeki hatıralarında, 1954-55 yıllarında, bizzat okuyamadığı Osmanlıca Risaleleri dağıtırken, “Bu kitaplarda ne yazıyor?” diye soranlara “Siz hocasınız, okursunuz. Ben okuyamıyor, ama öğrenmeye çalışıyorum. Siz okuyunuz, bize anlatınız” cevabı verdiğini anlatıyor. Ömer Okçu, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini 1959’da Emirdağ’da ziyaret etmkiş ve Üstadın “Almanya ve Amerika’dan Risale-i Nur isteniyor. Oralara gidecek kardeşlerimiz götürsün” sözünden üç ay sonra kurs için ABD’ye gidip Risale-i Nur eserlerini oraya götürmüştü.

İttihad ve Yeni Asya’nın kurucu kadrosunda idi

Hekimoğlu İsmail, 1960’lı yılların sonlarında Minyeli Abdullah romanını yazdı. Babıâli’de Sabah gazetesinde tefrika edilen bu roman, İttihad döneminde kurulup daha sonra Yeni Asya adıyla devam eden Mihrab Yayınevinin ilk kitabı oldu. İlk İslamî roman olarak çok basılan ve çok okunan kitabın, yıllar sonra rahmetli Yücel Çakmaklı’nın yönetmenliğinde filmi çekildi. Hekimoğlu, İttihad ve Yeni Asya’nın kurucu kadrosunda idi. Daha sonra Zaman’da yazılar yazdı. “Demek ki öyle...” başlıklı bir yazısı sebebi ile TCK’nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 1 sene mahkûmiyet cezası alıp 72 gün hapis yattı. Şubat 2002’de felç geçirmesi sonucu sol bacağını ve sol elini kullanmakta zorluk çeken Hekimoğlu İsmail 15 Ocak 2022’de vefat etti. Hekimoğlu İsmail’in cenaze namazı 16 Ocak 2022 Pazar günü İstanbul Altunizade’deki MÜ İlahiyat Fakültesi Camisinde kılınarak, Karacaahmet Mezarlığında defnedilmişti.

İstanbul - Aslan Özdemir

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha

    Türkiye konut fiyatları artışında zirvede

    Hedef demokrasi ve insan hakları

    Tarla kiraları da katlandı

    Hukuka aykırı delil, karar bozdurdu

    Bakan Bozdağ’a Yusuf Kerim sorusu

    Özel okul ücretleri batıyı geçti

    Güney Kore'de 159 kişinin öldüğü izdihamla ilgili soruşturma tamamlandı

    Güney Afrika'daki büyük elektrik krizi acil çözüm bekliyor

    AB'ye yasa dışı girişler yüzde 64 arttı

    Ukrayna: Soledar şehri Rusya'nın kontrolüne geçmedi, çatışmalar sürüyor

    Bolsonaro hakkında 'baskın' soruşturması

    Save The Children: Etiyopya, dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya

    Mehmetçik -20 derecede ve 4,5 metre kar altında vatan nöbetinde

    ABD'nin güneyindeki şiddetli fırtınada 8 kişi öldü

    Antarktika'yı bekleyen tehlike

    Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Fırat Kalkanı bölgesinde Şehit oldu

    Kiev'de patlama sesleri duyuldu

    AYM OHAL rejimine “dur” dedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afetler ve kuraklık
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kılıçdaroğlu: AKP, bizim terk ettiğimiz CHP’dir
    Ahmet BATTAL

    Troller, makul sesler ve seçim güvenliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdulkadir Badıllı
    Adnan NACİR

    Yerli ve Milli Yapay Zekâ: Sull-e
    Genel

    BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, nasıl nimet olabilir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Duyda inanma: Basın daha “hür”müş!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.