Hem konuşmuyor, hem güçlendiriyor

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Kasım Han, Türkiye’nin son dönemde izlediği Suriye politikasının Şam yönetiminin elini güçlendirdiğine de dikkat çekiyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Prof. Han, ‘‘Suriye yönetimiyle Türkiye’nin görüştüğünün bir haber değeri olduğunu düşünmüyorum. Bunu Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin en üst makamı, ‘devlet kurumları belli seviyelerde görüşürler’ diye ifade etti. Türkiye’nin bugün Suriye’de yönettiği siyaset, Astana süreci de dahil olmak üzere Suriye rejimine yarıyor. Şam rejiminin ayakta kalmasını kolaylaştıran adımlar atıyor. Bunun belki tek istisnası Suriye’nin kuzeybatısındaki TSK kontrolündeki bölgede Türkiye’nin varlığını sürdürüyor olması. O bugün rejimin devam etmesi açısından bir hayatiyeti olmadığı muhakkak. İkincisi de İdlib meselesi, onun da dinamikleri var. Onun ötesinde baktığımız zaman Türkiye’nin attığı adımlar Suriye rejimini zayıflatmak yönünde sonuçlar vermiyor. Bir taraftan konuşmayıp diğer taraftan da rejimi kuvvetlendirmek ekonomik bir siyaset olmasa gerek’’ dedi.