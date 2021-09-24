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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

24 Eylül 2021, Cuma 22:00
Sağlık Bakanlığı da il bazında 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Bu sayılar önceki hafta (4-10 Eylül) İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olarak hesaplanmıştı.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Trabzon, Malatya, Rize, Kayseri ve Kastamonu'da görüldü.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Muğla, Aydın, Van, Antalya ve İzmir olarak kayıtlara geçti.

81 ilde 11-17 Eylül haftasında her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Trabzon 538,61, Malatya 485,64, Rize 476,25, Kayseri 472,26, Kastamonu 461,77, Kırıkkale 433,08, Elazığ 416,18, Yozgat 404,92, Erzincan 400,97, Karaman 399,73, Sivas 394,72, Bayburt 393,11, Tokat 377,85, Zonguldak 361,63, Konya 352,57, Ankara 343,08, Kütahya 337,44, Niğde 322,84, Gümüşhane 317,57, Düzce 316,42, Bolu 310,99, Kilis 309,54, Sakarya 307,58, Çorum 301,63, Eskişehir 301,63, Nevşehir 300,69, Karabük 298,42, Aksaray 298,34, Kırşehir 297,48, Erzurum 290,53, Bingöl 280,73, Artvin 273,74, Sinop 273,49, Samsun 271,22, Adıyaman 267, 37, Giresun 266,09, Kocaeli 260,91, Bilecik 259,7, Çankırı 244,25, Ordu 236,41, Muş 234,97, İstanbul 229,92, Afyonkarahisar 228,11, Bartın 223,64, Gaziantep 214,88, Amasya 212,82, Batman 205,07, Kahramanmaraş 202,37, Bitlis 182,91, Kars 169,17, Ağrı 168,46, Osmaniye 166,62, Şanlıurfa 165,8, Uşak 161,6, Hatay 151,9, Diyarbakır 154,48, Tunceli 149,8, Adana 148,67, Yalova 145,26, Tekirdağ 142,54, Mardin 138,76, Manisa 137,46, Bursa 135,86, Isparta 125,82, Hakkari 122,99, Iğdır 115,74, Burdur 111,95, Ardahan 130,99, Denizli 96,36, Çanakkale 88,08, Edirne 82,4, Kırklareli 82,1, Balıkesir 80,87, Siirt 74,91, Mersin 68,92, Şırnak 54,11, İzmir 49,58, Antalya 47,29, Van 46,81, Aydın 45,48, Muğla 43,17."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.

AA

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