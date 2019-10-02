Her HDP’li PKK’lı değil

Salı günü Medyascope’da Ruşen Çakır’ın konuğu olan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Millet İttifakı’ndaki ortağı CHP ile HDP’nin yakınlaştığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Ağıralioğlu, “Her PKK’lı HDP’lidir. Ben buna inanıyorum, ama her HDP’li PKK’lı değildir” ifadesini kullandı. Independent Türkçe’nin haberine göre, Devleti yöneten ciddiyetin her HDP’liye “PKK’lı” diyemeyeceğini belirten Ağıralioğlu, “HDP eşittir PKK” cümlesi için “Seçmen profili 6 milyonu bulmuş, çeşitlilik içerisinde ya sana ya onlara sıkışmış seçmen içerisinde, bir devletin diyeceği cümle değildir” dedi.

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