Her sınırda rüşvet verdik

Türkiye’nin çeşitli belediyelerinden Almanya’ya hizmet pasaportu olan gri pasaportla insan kaçakçılığı yapılmasının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor.

Almanya’nın ardından ailesinin desteğiyle Paris’e geçen B.K., firar sürecini Sözcü’ye anlattı. “Kâğıtta ‘Belediye meclisi kararıyla’ yazısını okudum. Üzerinde, ‘Çevre Konferansı’ yazıyordu. Memurlar onların adamıydı. Ben İstanbul’a yola çıkmadan pasaportum yola çıkmıştı” diyen B.K., gidiş yolunda Türkiye dahil her sınırda rüşvet verdiklerini söyledi.

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