Her ziyaret sonrası Uygurlara baskı arttı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çarşamba günü Çin’e yaptığı üç günlük resmi ziyareti tamamlarken Çin’in batısındaki Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Urumçi ve Kaşgar’ı ziyaret etme hayalini gerçekleştirdiğine dair bir X paylaşımı yapmıştı.

Uygurlar iade mi edilecek? VOA Türkçe’nin haberine göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Abdurreşit Celil Karluk’a göre geçmişte üst düzey Türk yetkililerin “Doğu Türkistan’a” yaptıkları her ziyaretin ardından Uygurlar’a yönelik baskılar giderek arttı. “2000’li yılların başından 2012 yılına kadar, aralarında Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu en az dört üst düzey Türk hükümet yetkilisi Doğu Türkistan’ı ziyaret ettiğini” hatırlatan Karluk, “Sonuç olarak Uygurlar artan baskıya ve Erdoğan’ın 2012’deki ziyaretinden bu yana devam eden soykırıma maruz kaldı” dedi. Karluk’a göre, gelişmekte olan ve ekonomik sorunlarla boğuşan bir ülke olarak Türkiye, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nden faydalanmak istiyor. Buna karşılık Çin, yabancı diplomatların “soykırım suçlamalarına karşı koymak için Doğu Türkistan’a yaptıkları ziyaretleri” normal durumun bir kanıtı olarak göstererek kullanmayı amaçlıyor. Haber Merkezi

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