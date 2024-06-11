"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Her ziyaret sonrası Uygurlara baskı arttı

11 Haziran 2024, Salı 00:03
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çarşamba günü Çin’e yaptığı üç günlük resmi ziyareti tamamlarken Çin’in batısındaki Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Urumçi ve Kaşgar’ı ziyaret etme hayalini gerçekleştirdiğine dair bir X paylaşımı yapmıştı.

Uygurlar iade mi edilecek?

 

VOA Türkçe’nin haberine göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Abdurreşit Celil Karluk’a göre geçmişte üst düzey Türk yetkililerin “Doğu Türkistan’a” yaptıkları her ziyaretin ardından Uygurlar’a yönelik baskılar giderek arttı. “2000’li yılların başından 2012 yılına kadar, aralarında Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu en az dört üst düzey Türk hükümet yetkilisi Doğu Türkistan’ı ziyaret ettiğini” hatırlatan Karluk, “Sonuç olarak Uygurlar artan baskıya ve Erdoğan’ın 2012’deki ziyaretinden bu yana devam eden soykırıma maruz kaldı” dedi. Karluk’a göre, gelişmekte olan ve ekonomik sorunlarla boğuşan bir ülke olarak Türkiye, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nden faydalanmak istiyor. Buna karşılık Çin, yabancı diplomatların “soykırım suçlamalarına karşı koymak için Doğu Türkistan’a yaptıkları ziyaretleri” normal durumun bir kanıtı olarak göstererek kullanmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Görülmemiş vahşilikte bir terör suçu

    Katliam kabinesi dağılıyor

    Avrupa’da aşırı sağ yükseliyor

    Gazze’de binaların yarısından fazlası yıkıldı

    Her ziyaret sonrası Uygurlara baskı arttı

    Çiftçiye zulmediyorlar

    Fiyat artışları sahte para riskini arttırıyor

    Vergi arttı, fiyatlar uçacak

    3 bin lirayla ne yapabiliriz?

    Saldırılar Gazze ekonomisini de yıktı

    Netanyahu Biden’ı dinlemeyecek

    Filistinlilere birlik çağrısı

    Kolombiya İsrail’e ihracatı durdurdu

    Küresel ısınma had safhaya ulaştı

    Ali Koç 3. kez başkan seçildi

    YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

    İsrail saldırılarında 247. gün - Son 24 saatte 283 Filistinli daha katledildi!

    Yola çıkarken dikkat!

    Cep telefonlarını aşırı kullananlara önemli uyarılar!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin vesayet nasıl hortlatıldı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Nursî: “Sözlerin her biri birer mürşid”
    Cevher İLHAN

    “Saray KHK’leri” ile demokrasi gasbı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şok iflâslar, yıkımlar, çöküntüler…
    Genel

    Her ziyaret sonrası Uygurlara baskı arttı
    Genel

    Katliam kabinesi dağılıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi grup kurtuluşa erecektir?
    Genel

    Görülmemiş vahşilikte bir terör suçu
    Genel

    Avrupa’da aşırı sağ yükseliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.