Herkes için hürriyet istiyoruz

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Herkes için hürriyet, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgarî yaşama ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız.” ifadelerini kullandı.

Hak-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, Japonya’nın başşehri Tokyo’da düzenlenen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün (ITUC-AP) Genel Kuruluna katıldı. Arslan, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, tüm dünyada neo-liberal politikaların etkisiyle sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı bir direnç oluştuğuna dikkati çekti. AA

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