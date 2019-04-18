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"Herkes Ömer'i bulmak için seferber oldu"

18 Nisan 2019, Perşembe 15:20
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Kaz Gölü'ne 11 gün önce avlanmak için gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan genci arama çalışmaları için Ankara'dan 8 kişilik özel ekip de görevlendirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kalkandelen Mahallesi'nde 11 gündür kendisinden haber alınamayan Ömer Topgaç'ı (21) arama çalışmaları devam ediyor. 

AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Van Jandarma Su Altı Timi, 11 günden bu yana göl ve buradan Van Gölü'ne akan derelerde kayıp gencin bulunması için çalışma yürütüyor.

Ankara'dan 8 kişilik özel ekip gönderildi

Mahalle sakinleri ve Topgaç'ın yakınlarının da destek verdiği çalışmalar için Ankara Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) 8 kişilik özel ekip de bölgeye gönderildi.

Yağmur ve eriyen kar nedeniyle araçların giremediği bölgeye traktörlerle ulaştırılan özel ekip, Bendimahi Deresi'nde yaklaşık 10 kilometrelik alanı ikinci kez kontrol etti.

JÖAK ekibi, Van Jandarma Su Altı timi dalgıçlarıyla Topgaç'ın zemine takılmış olabileceği ihtimaline karşı su altında arama yaparken, AFAD ve jandarma ekipleri de arama kurtarma köpekleriyle derenin çevresinde çalışmalara destek verdi.

"Herkes Ömer'i bulmak için seferber oldu"

Topgaç'ın amcası Özcan Topgaç, en son ava giderken gördüğü Ömer'den bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Kaz Gölü'nde balık avlarken Ömer Topgaç'ın da yanından geçerek ava gittiğini anlatan Topgaç, şunları kaydetti:

"Göl çevresinde avlanırken Ömer birden kayboldu. Ben de avlanmak için başka bir yere gittiğini düşündüm. Akşam eve geldiğimde Ömer'in dönmediğini duyunca arama çalışmalarına başladık. Jandarmaya haber verdik. Jandarma arama kurtarma ekibine, AFAD'a teşekkür ederiz. Çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. Tüm kurumlar, mahalle sakinleri herkes Ömer'i bulmak için seferber oldu. Ancak 11 günden bu yana yürüttüğümüz çalışmalara rağmen Ömer'e ait bir eşyaya ya da bir bilgiye ulaşamadık. Arazide şu anda arama yapmak zor. Bendimahi Deresi de çok derin ve sürekli akıntı var. Bu nedenle aramalar zorlaşıyor. "

Ömer'in bulunması için Ankara'dan özel ekibin geldiğini aktaran Topgaç, "Özel ekip de önceki ekiplerle bölgeyi yeniden tarıyor. Allah devletimizden razı olsun. İlk günden bu yana yanımızda. Çalışmalar devam ediyor. Ömer'in en kısa zamanda bulunmasını ümit ediyoruz" dedi.

AA

Etiketler: van, çaldıran, kayıp, genç, ömer
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