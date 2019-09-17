Hindistan, Azad Keşmir'e göz dikti

Cammu Keşmir bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldıran Hindistan, Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine de bir gün egemen olacaklarını söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, dış politikadaki güncel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladığı basın toplantısında, "Pakistan işgalindeki Keşmir (Azad Keşmir) Hindistan'ın parçasıdır. Bir gün oraya da egemen olacağız, fiziksel hakimiyet kuracağız." dedi. Cammu Keşmir bölgesinin özel yönetim statüsünün kaldırılması sonrası Pakistan'ın konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıma girişimleri hakkında sorulan soru üzerine Jaishankar, "Başkalarının Cammu Keşmir hakkında ne söylediklerini boşverin. Hindistan'ın bu konudaki tutumu 1972'den beri bellidir. Bu bizim meselemiz ve bizim tutumuz sonucu belirleyecek." ifadesini kullandı. Euronews Türkçe

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