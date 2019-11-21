'Hindistan ve Pakistan arasında Türkiye arabulucu olsun'

Pakistan kontrolündeki Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesut Han Türkiye’yi ziyaret etti.
Hindistan’ın kendi kontrolündeki Cammu ve Keşmir bölgesine özerklik sağlayan statüyü kaldırmasının ardından başlayan gerilim 100’üncü gününü doldururken Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesut Han Türkiye’yi ziyaret etti.
Han, Keşmir’in Pakistan ile Hindistan arasında nükleer çatışma noktası haline gelmemesi için tüm dünyaya diplomasinin işletilmesi çağrısında bulundu. Türkiye’nin Keşmir konusundaki Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk rolü üstlenebileceğini söyleyen Han, “Türkiye, Filipinler, Somali gibi yerlerde insani diplomasi konusunda önemli roller oynadı, başarılı da oldu. Keşmir sorununun çözümü konusunda da Türkiye, iki ülkenin arasında ilk aşamada kolaylaştırıcı, daha sonra arabulucu bir rol üstlenebilir” diye konuştu.