'Hitler'le aynı çizgideler'

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cemmu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldıran Hindistan'ı "Bunlar Hitler'le aynı çizgide yürüyor" sözleriyle eleştirdi.

İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin küçüklüğünden beri Hindu üstünlüğünü savunan Ulusal Gönüllüler Organizasyonu (RSS) üyesi olduğunu belirterek, "Bu, Müslümanlardan Hristiyanlardan ve tüm azınlıklardan nefret eden bir örgüt. Bunlar, azınlıklara zulmeden Hitler'le aynı çizgide yürüyor." dedi. Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasından yaklaşık 40 gün sonra Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de halkla bir araya gelen Pakistan Başbakanı, Hindistan'da Hindu üstünlüğünü savunanların iktidarda olduğunu söyledi. Euronews Türkçe

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