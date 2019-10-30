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30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hızlı tren kazasına ilişkin istenen cezalar açıklandı

30 Ekim 2019, Çarşamba 17:00
Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 3'ü makinist 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin iddianame tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu hakkında, "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 

İddianamede, 13 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen kazaya ilişkin detaylı bilgi aktarıldı.

Buna göre, Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere gardan hareket eden YHT, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgedeki üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı.

Olayda makinistler Adem Yaşar, Hulusi Böler ve Kadir Ünal ile yolucular Arif Kahan Ertik, Ebru Erden Ersan, Kübra Yılmaz, Berahitdin Albayrak, Tahsin Ertaş ve Yusuf Yetim öldü. Ayrıca kazada 107 kişi de yaralandı. 

Şüphelilerden Osman Yıldırım'ın, trenlerin gidiş yönlerine göre farklı raylara girmesini sağlayan makası değiştirmeyi unuttuğu için kazanın meydana geldiği ifade edilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Olay günü Osman Yıldırım'ın tek başına görevlendirildiği, YHT Gar'dan çıkış yapacak trenlerin Hat 1'e girişini sağlayan M74 numaralı S Makası izlenen kamera görüntülerine göre değiştirmeyi unutarak saat 06.30 Ankara-Konya seferini yapmak üzere Ankara YHT Gar'dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren'in Hat 1 olarak adlandırılan Eryaman istikametine gidiş yolu yerine Hat 2 olarak adlandırılan Eryaman'dan geliş yoluna girmesine ve Eryaman'dan YHT Ankara Gar'a Hat 2'yi takiben gelmekte olan Kılavuz Makine ile saat 06.36 sıralarında Marşandiz (Motor) durağında çarpışmasına neden olması dolayısıyla kazanın meydana gelişinde kusurlu olduğu kanaatine varıldı." 

Olay tarihinde Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı olan şüpheli Kadir Oğuz'un, yeteri kadar tren teşkil memuru bulundurulması yönündeki emre rağmen olay saatinde şüpheli Osman Yıldırım'ı tek başına görevlendirmesi nedeniyle kusurlu olduğu ifade edildi. 

Şüpheli Harekat Memuru Sinan Yavuz'un da şüpheli Yıldırım'ın makas değişikliği yapmadığı halde, bu eylemi yapmış gibi onay verdiği belirtilen iddianamede, Trafik Kontrolörü şüpheli Emin Ercan Erbey'in ise kılavuz tren makinistini arayarak seyir ve hızı hakkında bilgi verdiği ancak YHT tren makinisti Adem Yaşar ile herhangi bir görüşme yapmadığı vurgulandı.

İddianamede, olay tarihinde TCDD ve Ankara Garı YHT'de yönetici olan Mükerrem Aydoğdu, Recep Kutlay, Duran Yaman Ünal Sayıner, Ergün Tuna ve Erol Tuna Aşkın'ın da zamanında önleyici tedbirler almadıkları gerekçesiyle kusurlu bulundukları kaydedildi. 

Bu nedenlerle şüphelilerin "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Şüphelilerin olaydaki kusurları dikkate alındığında kazanın bilinçli taksir düzeyine varmadığına değinilen iddianamede ayrıca olayda sabotaj veya herhangi bir terör örgütü bağlantısına ulaşılamadığı vurgulandı.

AA

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