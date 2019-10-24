HSK’da iki kritik istifa

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) flaş görev değişiklikleri yaşandı.

Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu istifa etti. T24’te yer alan habere göre, HSK Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Teftiş Kurulu Başkalığı’na HSK Baş Müfettişi Abdullah Alacahan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’na ise Oğuz Akalın getirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada, “HSK Genel Kurulunca HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan’ı ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. Sürpriz istifaların kaynağında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün talebinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.