Hukuk, bütün siyasetlerden üstün tutulmalı

Gazeteci yazar Taha Akyol, hukukun bütün davalardan ve siyasetlerden üstün tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Taha Akyol’un Karar’da yayınlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: “Dünya görüşleri farklı olabilir ama güçlü hukuki ilkeler ve kurumlar hepimiz için birlikte yaşamayı sağlar. Onun için hukuk bütün davalardan, siyasetlerden üstün tutulmalıdır. “Dava” veya “devrim” için yapılan çatışmalar toplumsal barışa da istikrara da zarar verir. Devlet hayatında istikrar ve güvenin temel şartı, kimin yönettiğinden ziyade, kuralların ve kurumların güçlü olmasıdır. Siyasi hareketlerde de davranışların “öngörülebilir” ve “güvenilebilir” olması da ilke ve kurallarının net ve istikrarlı olmasıyla mümkündür. Bütün siyasi tarihimizde, dönemlerin şartları itibariyle hukuk vurgusu zayıf, “devrim” ve “dava” vurgusu güçlüdür. Artık hukukun, ilkelerin, kuralların, kurumların soyut ideolojik kavramlardan çok daha önemli ve gerekli olduğunun bilincinde bir siyasi kültür geliştirmeliyiz. Davalar, fikirler, idealler olmalı elbette ama bunların bilhassa hukuki ilkeleri belirli ve kendilerini de bağlayıcı olmalıdır.”

Haber: Sedat Serdar