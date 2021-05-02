Hukuksuz genelge iptal edilsin

Eylemler sırasında polisin görüntü veya ses kayıtlarının alınmasını yasaklayan hukuksuz emniyet genelgesinin iptali talep ediliyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, eylemler sırasında polisin görüntü veya ses kayıtlarının alınmasını yasaklayan emniyet genelgesine tepki gösterdi. Haber alma-haber verme kapsamındaki fiillerin Anayasa’ya aykırı olarak ve kanuna dayanmadan bir genelge ile yasaklanmasının hukuka aykırı olduğunu belirten Yeneroğlu şunları söyledi: “Ses ve görüntü kaydının engellenmesine dair polislere verilen talimat, hukuka uygun olarak düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin polis tarafından hukuka aykırı olarak ölçüsüz müdahale ile dağıtılması sırasında işlenen yaralama ve öldürme suçlarının üstünün örtülmesi sonucunu doğuracaktır. Bu genelge; anayasal hakların kullanımının sınırlandırılması ve işlenen suçların cezasız bırakılması politikasının son halkasıdır.”

Özel hayatı ihlal etmiyor

Genelgede EGM’nin ‘polislerin ve olay yerindeki vatandaşların video ve fotoğraflarının çekilmesini ve seslerinin kaydedilmesini özel hayatın gizliliğini ve kişisel verilerin korunmasını ihlal olarak’ değerlendirdiğini belirten Yeneroğlu, “Toplumsal olaylarda polisin faaliyeti özel hayat niteliğinde değildir. Dolayısıyla özel hayatın gizliliği hakkının korumasından da yararlanılması mümkün değildir. Umuma açık bir alanda, özel hayat niteliğinde olmayan ve kamunun haber alma hakkının kapsamındaki olaylar sırasında hem polislerin hem de diğer vatandaşların fiillerinin ses ve görüntü kayıtlarının alınması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmayacaktır” ifadelerini kullandı. Polislere verilen talimatın Anayasa’nın 137. maddesine göre kanunsuz emir niteliğinde olduğunu belirten Yeneroğlu, “DEVA Partisi olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hukuka aykırı bu genelgeyi derhal iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

Basın hürriyetine engel

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘Ses ve görüntü kaydı alınması’ konulu genelgesinin basın hürriyetini ve gazetecilerin haber alma hakkını kullanmasına engel bir durum teşkil edeceğini belirtti. TGF’nin açıklamasında, “Gazeteci için haber alma hakkı Anayasal bir haktır. Anayasa’nın 28. Maddesinde, ‘Basın Hürdür, sansür edilemez’ denilmektedir. Yine aynı maddede, ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır.” cümlesiyle kamunun bu konudaki yükümlülüğü dile getirilmektedir. Anayasa’nın bu açık hükmüne rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili genelgesi basın hürriyetine kısıtlama getirirken halkın haber alma hakkını da sınırlamaktadır. Unutulmamalıdır ki gazeteci, tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme ve araştırma hakkına da sahiptir. Genelgenin yeniden gözden geçirilerek bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Enginyurt: İşiniz gücünüz zulüm

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde doğal gaza gelen zamma, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, paylaşımında şöyle dedi: “Doğal gaza zam yapan çok zekiymiş(!) Tam kapanmada herkes evde olunca, tüketim fazla kazançları da artar diye düşünmüş. İşiniz gücünüz hinlik, tuzak, zam, zulüm. Yıkılsın bu devran. Yaşasın 1 Mayıs.” Enginyurt, “Doğal gaza zam yapılmış diye eleştiri yapıyorum. Zavallı”ne zaman solcu oldun?” diyor. Çiftçi perişan,Esnaf battı diyorum. “Dönek” daha düne kadar bizdendin diyor. Ne yapalım? Yanlışa doğru diyerek susmaya devam mı edelim? Haksızlığa susan namerttir” ifadelerini kullandı.