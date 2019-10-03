Hukukun üstünlüğü yargının bağımsızlığıyla mümkün

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlâllerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Arttırılması Ortak Projesi’nin açılış konferansında konuştu.

Hukuk devletinin temel şartının her vatandaşın kendisini ‘emin ve güvende’ hissetmesini sağlamak olduğunu belirten Gül, hukukun üstünlüğü kavramının ete kemiğe bürünmesinin, yargının tam anlamıyla bağımsız ve tarafsızlığıyla mümkün olacağını ifade etti. İyi işleyen bir adalet sisteminin oluşturulması için gayret ettiklerini dile getiren Gül, adalet sisteminin vatandaşlara güven vermesinin, adaletin zamanında ve gecikmeksizin tecellisiyle mümkün olacağını söyledi. Gül, toplumsal varoluşun temeli olarak evrensel anlamda adalet, eşitlik ve insan haklarına dayanan bir normlar sisteminin inşasından yana olduklarını ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. AA

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