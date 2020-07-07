Hükümet dışı medya orada da mı susturulacak?

Gazeteci - Yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sosyal medyanın yasaklanmasını isteğini dile getirmesinin basın ve ifade hürriyeti bakımından endişe verici olduğunu kaydetti.

Yetkin, “Şimdi bu dijital gettolara bağımlı halde yaşayan hükümet-dışı medyanın, içinde bulunduğu gettolarla birlikte yok edilmesi aşamasına mı geldik?” diye sordu. Dijital medyanın, sosyal medyanın üç temel riskinin olduğunu belirten Yetkin, bunlardan ilkinin erişimi dijital kullanıcıyla sınırlı olmasından kaynaklı “yankı odası” olduğunu söyledi. İkincisinin, dijital platform sayısı ne kadar artarsa, zaten basılı/görsel reklam pazarından kapılabilen reklam geliri o kadar fazla platform arasında paylaşılması olduğunu söyleyen Yetkin, üçüncüsünün bir şalter indirmekle yayının kesilmesi olduğunu belirtti. “Bu riskler, aslında gayet geniş yayıncılık imkânları da getiren dijital yayıncılığı, sosyal medya kullanımını bir tür medya gettosuna dönüştürüyor” diyen Yetkin, “Adına ister yasak, ister kibarca kısıtlama deyin, medyaya yönelik her yeni yasa, bu gettonun duvarlarını biraz daha yükseltiyor” dedi.

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