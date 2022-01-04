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5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hükümet memurluğunu kabul etmeyen medya çökertilmek isteniyor

04 Ocak 2022, Salı 23:49
Basın Konseyi’nin raporunda iktidarın “muhalif” medyayı çökertmek için RTÜK, BİK ve yargıyı aparat olarak sınırsızca kullandığı savunuldu.

Basın Konseyi, 2021 yılı “Basın Özgürlüğü” raporunu yayımladı. Siyasal ve ekonomik kuşatma altında geçen bir yılın geride bırakıldığına dikkat çekilen raporda “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte iktidarın ‘tek adam’ yönetimine evrildiği bu süreçte, ‘tek sesli’ medya yaratma planı, 2021 yılında ivme kazandı” denildi. Raporda, hükümet için çalışan medya kuruluşlarından da bahsedildi. İktidarın, medyanın yüzde 95’inin kontrolünü elinde tuttuğu savunulan açıklamada, “Söz dinleyen, emir komuta içinde manşetler atan, yayınlarda iktidar övgüsü eksik etmeyen gazete ve televizyonlara desteğini sürdürürken, geride kalan yüzde 5’in susturulması için elinden geleni hayata soktu” görüşüne verildi.

Gazetecilik, hükümet memurluğu gibi görüldü

Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgesinde kamu kuruluşlarına günlük gazete alımı yasaklandı. Basın toplantıları ‘hülle’ oyununa döndü. Cevapları önceden hazırlanıp promtere yüklenen sorular, yandaş medyanın muhabirlerinin eline tutuşturularak sorduruldu. Gazetecilik, hükümet memurluğu gibi görüldü. İktidar medyasının gazeteleri tek merkezden atılan manşetlerle hükümet bülteni; televizyonlar propaganda aygıtı oldu. Bağımsız ve eleştirel yayın yapan medya ‘muhalif’ görülerek ötekileştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının reklamları, satmayan okunmayan iktidar medyasına aktarıldı, muhalif medyaya tek kuruş verilmedi. Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvet olan basın bu iktidar mensuplarınca, emir komuta ile hareket eden propaganda aracı olarak görüldü.

Keyfi uygulamalarla basın kartları verilmedi

İktidarın çıkarını önceleyen, bu nedenle de itibarı ve etkinliğini yitiren medya kuruluşlarına ve mensuplarına devletin bütün imkânları seferber edilirken; halkın çıkarlarını önceleyen bu sebeple de okunan ve izlenen ‘muhalif’ medyanın etkinliğini kırmak için her türlü engel çıkarıldı. İletişim Başkanlığı, keyfi uygulamayla beğenmediği yüzlerce gazetecinin basın kartını bir neden bulup iptal etti. Meslek kuruluşlarınca açılan davada Danıştay, Basın Kartları Yönetmeliğini kart iptaline gerekçe gösterilen tüm maddelerini iptal etmesine karşın mağduriyetler giderilmedi.

RTÜK, BİK ve yargı aparat olarak kullanıldı

Kendisini yargının üzerinde gören İletişim Başkanı, “Basın Kartları Yönetmeliğimizin bazı maddeleri Danıştay’ca iptal edilmiş. Görevde olduğumuz sürece gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesin” diyerek yargıya da kafa tutup meydan okuyabildi. Raporda ayrıca, iktidarın “muhalif” medyayı çökertmek için RTÜK, BİK ve yargıyı aparat olarak bu yıl da sınırsızca kullandığı savunularak “Eleştirel ve bağımsız yayın yapan ve sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ulusal gazete ve televizyon ile yüzlerce yerel medya kuruluşu için koşullar her gün biraz daha zorlaştı” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi

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