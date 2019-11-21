Hulusi Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmaları kapsamında ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalara değinerek, "Mutabakatların tam anlamıyla sağlandığı söylemek mümkün değil ama çalışmalar sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde konuşuyor. Öne çıkan başlıklar özetle şöyle: - ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar: Mutabakatların tam anlamıyla sağlandığı söylemek mümkün değil ama çalışmalar sürüyor. - Barış Pınarı Harekatı sonrasında 140 binden fazla insanın yerlerine döndüğünü biliyoruz. - YPG/PKK tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesine ortalama günde 10-15 taciz oluyor. - 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor.

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.