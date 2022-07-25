Hulusi Yahyagil’i dualarla anıyoruz

Risale-i Nur’un doğuş ve neşir yıllarında önemli hizmetleri bulunan saff-ı evvel talebelerden Albay Hulusi Yahyagil’i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Risale-i Nur’da Hulusi Bey unvanı ile anılan Albay Hulusi Yahyagil, Said Nursî ile ilk tanışmasından itibaren önemli hizmetleri bulunan ‘Barla Sıddıkları’ arasında yer almıştır. Hulusi Bey, 1896 yılında Elazığ/Harput’ta doğmuştur. Bediüzzaman ile 1928’de Eğirdir’e tayin edildiğinde tanışmıştır. Bediüzzaman’ın ifadeleriyle Mektubat’ın çoğu, Lem’alar’ın bir kısmı ve Sözler’in son kısmı Hulusi Ağabey’in önemli sorularının cevapları olarak telif edilmiştir. Hulusi Yahyagil ağabey 25 Temmuz 1986’da 91 yaşında vefat etmiştir.

Hulusi Yahyagil kimdir?

Barla sıddıklarından olan Hulusi Bey, 1896 yılında Elazığ/Harput’ta dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini Elaziz Çarşı Camii imamından almış ve sonra Elaziz Askerî Rüştiyesi’ne kaydolmuştur. 1915’te Çanakkale Savaşı’nda bulunmuş. Albay Yahyagil, Harp okulu mezunu, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gazisi, dinî ve manevî ilimlere aşina ve Bediüzzaman Said Nursî’nin ifadesiyle “yüksek bir mertebe olan imamlık şerefiyle şereflenen” bir zattır. Bediüzzaman ile 1928’de Eğirdir’e tayin edildiğinde tanışmıştır. Bediüzzaman, onu “Nur’un birinci talebesi” olarak adlandırmakta ve diğer talebelerine örnek göstermektedir.

Nur hizmetindeki yeri

Bediüzzaman, Hulusi Yahyagil’in Nur hizmetindeki yerini şöyle belirtmiştir: “Hulûsi Bey, benim yegâne manevî evlâdım ve medar-ı tesellîm ve hakikî vârisim (...). Demek oluyor ki, bu şahsı, Cenâb-ı Hak bana hizmet-i Kur’ân ve imanda bir talebe, bir muin tayin etmiş. Ben de bilmeyerek onunla onu görmeden evvel konuşuyormuşum, ders veriyormuşum.” Hulusi Ağabeyi vefat yıldönümü vesileyle vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL