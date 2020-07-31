Hüzünlü Bayram

İSLAM ÂLEMİ, KORONA VİRÜS SALGINI SEBEBİYLE HAC İBADETİ OLMADAN VE SEVDİKLERİYLE ARASINA “MESAFE” KOYARAK BİR KURBAN BAYRAMI KUTLAMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR.

HAC VE MEKÂNLARINDAN UZAK Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın sebebiyle Mescid-i Haram, Arafat, Müzdelife ve haccın diğer mekânları “mahzun” kalırken, bazı İslâm ülkelerinde bayram namazının dahi kılınamayacak olması İslam Âlemini hüzne boğuyor. DUALAR SAĞLIK VE HUZUR İÇİN İSLAM Âleminin birçok yerindeki savaş, zulüm, terör, açlık gibi yaşanan felâket ve sıkıntılar da bayramın sevincini gölgeler-ken; bayramın, Müslümanların ve insan-lığın bu sıkıntılardan kurtuluşuna, barış ve huzuruna vesile olması için dua ediliyor.

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