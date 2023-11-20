Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, sosyal medyada gündem olan bildiriyi paylaştı: “Kadın erkek hepimiz; inançlarımızı, dinimizi, kültürümüzü özgürce, eşitçe yaşamak istiyoruz.”

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, “Gerginlik siyaseti kalıcı olamaz” başlıklı bir yazı yazdı. Politikyol’da yazan Yücel, “Seçimlerin sonuçları toplumun en az yarısını en azından mutlu etmedi. Türkiye’nin; düşünen, tasarlayan, üreten ve vergi veren kesimlerinde düş kırıklığına yol açtı. Seçimin favorisi olduklarına inanan başta CHP, muhalefet partilerinde kırılmalar ve değişim istekleri güçlendi. (...) Muhalefetteki değişime karşın, İktidarın bir zaferin verdiği rahatlığı yaşadığı söylenemez. Seçimlerden önce yol açtıkları ekonomik krizden kurtulmanın yollarını bulmakta zorlanıyorlar. İç siyasette cepheleştirmeye dönük tutumları sürüyor. Yeni gerginlikleri tasarlayarak, kamuoyunda hatalı ekonomi politikalarının tartışılmasını engelleme çabasında oldukları çok açık” dedi.

Savaş istemiyoruz

Sosyal medyada sıkça paylaşılan bir gönderiden alıntı yapan Yücel, ““Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; AKP, CHP, HDP, MHP ya da başka partilere oy veren Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Laz, Süryani, Müslüman, Hristiyan, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız bütün yurttaşlar, barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir ülke istiyoruz.. Savaş istemiyoruz, şehit istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini, öldürmesini, birbirlerine silah çekmesini istemiyoruz.. Düşman cephelere bölünmek, kardeşliğimizi, ortaklığımızı yitirmek istemiyoruz. Ne darbe, ne vesayet, ne diktatör, ne terör! İşimizde gücümüzde, huzur içinde, hür yaşamak istiyoruz. Kadın olduğumuz için hırpalanmak, tecavüze uğramak, öldürülmek, örtülüyüz diye aşağılanmak, şort giydik diye saldırıya hedef olmak, korku içinde yaşamak istemiyoruz. Kadın erkek hepimiz; inançlarımızı, dinimizi, kültürümüzü özgürce, eşitçe yaşamak istiyoruz.”

‘Açlığa mahkum edilmek istemiyoruz’

Yücel alıntının devamını paylaştı: “Hangi suçla suçlandığımızı bilmeden, kimin adına, hangi hukuka göre karar verdiklerini bilmediğimiz mahkemelerce tutuklanmak, hapse atılmak; darbeyle, terörle hiçbir ilgimiz yokken yalan ihbarlarla, sahte delillerle, sorgusuz sualsiz işimizden olmak, meslekten uzaklaştırılmak, çoluk çocuğumuzla açlığa mahkûm edilmek; barış deyince terörist, mağduriyet deyince hain ilan edilmek istemiyoruz. Keyfi kararlarla, emeğimizin hakkının, ücretimizin, maaşımızın elimizden alınmasını, evlerin, köylerin yakılıp yıkılmasını, çocuklarımızın eğitimlerinin aksamasını, gençlerimizin sokaklarda heba olmasını istemiyoruz..”

Gerginlik kalıcı olamaz

“Biz halkız, vicdanlı, iyi insanlarız; bizi tahriklerle kötücülleştirmeyin, kin ve nefret sözleriyle ayrıştırmayın, kana, ölüme alıştırmayın. Savaş, ölüm, idam, çatışma, kavga istemiyoruz..Bu ülkeyi yönetenler, kaderimize hükmedenler! Sizler; halkı sindirmek, özgürlükleri yok etmek için değil, biz yurttaşları barış, güven, huzur içinde yaşatmak için seçildiniz. Bilin ki bu gidişe rızamız değil itirazımız var. Bizi duyun.!” sözlerini de paylaşan Yücel şunları söyledi: “Yukarıdaki duyuru son günlerde sosyal medyada hızla çoğaltılarak paylaşılıyor. Bir dip dalgası geliyor. Doğru analiz edilemezse iktidarı da muhalefeti de değiştirebilir. Gerginlik kalıcı olamaz.”

Haber Merkezi