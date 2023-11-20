"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Huzur içinde hür yaşamak istiyoruz

20 Kasım 2023, Pazartesi 12:03
Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, sosyal medyada gündem olan bildiriyi paylaştı: “Kadın erkek hepimiz; inançlarımızı, dinimizi, kültürümüzü özgürce, eşitçe yaşamak istiyoruz.”

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, “Gerginlik siyaseti kalıcı olamaz” başlıklı bir yazı yazdı. Politikyol’da yazan Yücel, “Seçimlerin sonuçları toplumun en az yarısını en azından mutlu etmedi. Türkiye’nin; düşünen, tasarlayan, üreten ve vergi veren  kesimlerinde düş kırıklığına yol açtı. Seçimin favorisi olduklarına inanan başta CHP, muhalefet partilerinde kırılmalar ve değişim istekleri güçlendi. (...) Muhalefetteki değişime karşın, İktidarın bir zaferin verdiği rahatlığı yaşadığı söylenemez. Seçimlerden önce yol açtıkları ekonomik krizden kurtulmanın yollarını bulmakta zorlanıyorlar. İç siyasette cepheleştirmeye dönük tutumları sürüyor. Yeni gerginlikleri tasarlayarak, kamuoyunda hatalı ekonomi politikalarının tartışılmasını engelleme çabasında oldukları çok açık” dedi.

Savaş istemiyoruz

Sosyal medyada sıkça paylaşılan bir gönderiden alıntı yapan Yücel, ““Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; AKP, CHP, HDP, MHP ya da başka partilere oy veren Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Laz, Süryani, Müslüman, Hristiyan, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız bütün yurttaşlar, barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir ülke istiyoruz.. Savaş istemiyoruz, şehit istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini, öldürmesini, birbirlerine silah çekmesini istemiyoruz.. Düşman cephelere bölünmek, kardeşliğimizi, ortaklığımızı yitirmek istemiyoruz. Ne darbe, ne vesayet, ne diktatör, ne terör! İşimizde gücümüzde, huzur içinde, hür yaşamak istiyoruz. Kadın olduğumuz için hırpalanmak, tecavüze uğramak, öldürülmek, örtülüyüz diye aşağılanmak, şort giydik diye saldırıya hedef olmak, korku içinde yaşamak istemiyoruz. Kadın erkek hepimiz; inançlarımızı, dinimizi, kültürümüzü özgürce, eşitçe yaşamak istiyoruz.”

‘Açlığa mahkum edilmek istemiyoruz’

Yücel alıntının devamını paylaştı: “Hangi suçla suçlandığımızı bilmeden, kimin adına, hangi hukuka göre karar verdiklerini bilmediğimiz mahkemelerce tutuklanmak, hapse atılmak; darbeyle, terörle hiçbir ilgimiz yokken yalan ihbarlarla, sahte delillerle, sorgusuz sualsiz işimizden olmak, meslekten uzaklaştırılmak, çoluk çocuğumuzla açlığa mahkûm edilmek; barış deyince terörist, mağduriyet deyince hain ilan edilmek istemiyoruz. Keyfi kararlarla, emeğimizin hakkının, ücretimizin, maaşımızın elimizden alınmasını, evlerin, köylerin yakılıp yıkılmasını, çocuklarımızın eğitimlerinin aksamasını, gençlerimizin sokaklarda heba olmasını istemiyoruz..”

Gerginlik kalıcı olamaz

“Biz halkız, vicdanlı, iyi insanlarız; bizi tahriklerle kötücülleştirmeyin, kin ve nefret sözleriyle ayrıştırmayın, kana, ölüme alıştırmayın. Savaş, ölüm, idam, çatışma, kavga istemiyoruz..Bu ülkeyi yönetenler, kaderimize hükmedenler! Sizler; halkı sindirmek, özgürlükleri yok etmek için değil, biz yurttaşları barış, güven, huzur içinde yaşatmak için seçildiniz. Bilin ki bu gidişe rızamız değil itirazımız var. Bizi duyun.!” sözlerini de paylaşan Yücel şunları söyledi: “Yukarıdaki duyuru son günlerde sosyal medyada hızla çoğaltılarak paylaşılıyor. Bir dip dalgası geliyor. Doğru analiz edilemezse iktidarı da muhalefeti de değiştirebilir. Gerginlik kalıcı olamaz.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 342
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'e savaş açma hakkı yok

    Dünya Doktorları Derneği: Hastanelere saldırı meşrulaştırılamaz

    Hukuksuzluk kaçırıyor

    ‘Hamas bahane, hedef doğalgaz’

    İtalya sentetik et üretimini yasakladı

    İsrail ordusu saatte 6 çocuk öldürüyor

    Erdoğan ‘risk’lere çözüm arıyor

    9 vatandaşımız fırtına, aşırı yağış ve sel olayları sebebiyle vefat etti

    Artık insanlık kazanmalı

    Huzur içinde hür yaşamak istiyoruz

    Hukuk devleti olanın sözü dinlenir

    Kaybetmeye başlayınca kural değiştiriyorlar

    Karadeniz Ereğli'de batan gemideki görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı

    AKP: 50+1 istikrarsızlık sebebi

    Karadeniz Ereğli 'de ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

    Dijital depolamada çığır açacak keşif

    Yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı

    Hastanelerde mahsur kalanlar aç ve susuz

    Deprem de rant malzemesi yapıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl bir dindarlık?
    Şükrü BULUT

    Filistin meselesi, bir haçlı-hilâl meselesi midir?
    Genel

    Kaybetmeye başlayınca kural değiştiriyorlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İdam, seçim ve ilk koalisyon
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya, meşveret ve şûrâ
    Risale-i Nur'dan

    A’mâl-i salihanın ruhu, esası ihlâstır
    Mehmet KARA

    Misyon şimdi mi akla geldi?
    Genel

    Karadeniz Ereğli'de batan gemideki görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı
    Süleyman KÖSMENE

    Mutlak ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.