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20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İBB'de 23 Haziran telaşesi: Binlerce çalışan sandık görevlisi yapıldı iddiası

20 Haziran 2019, Perşembe 15:11
İBB'ye bağlı 30 iştirak şirketinde çalışan işçi ve taşeron personel 23 Haziran'da sandık görevlisi yapıldı. Personel, sandık kurulu üyesi, sandık müşahidi veya kat görevlisi olarak görevlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştirak şirketlerinde çalışan personel ve taşeron işçiler 23 Haziran seçimleri için sandık müşahiti olarak yazılıyor.

Sandıklarda görevlendirilen işçilerin listeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından AKP İstanbul İl Başkanlığı'na iletildi. 

İBB personelinin bir kısmı sandık kurulu üyeliğine yazılırken bir kısmı da oy döküm ve sayımında AKP teşkilatına yardımcı olmak üzere görevlendirildi.

Sandıklarda görevlendirilen İBB personeli whatsapp grupları aracılığıyla haberdar ediliyor.

Bu gruplardan biri 19 Haziran günü 21:18'de oluşturuldu.

"Değerli arkadaşlar isminiz müşahit olarak bildirildi"

Gruba eklenen bazı personel, grubun amacının ne olduğunu sorunca yetkili isim şunları yazıyor:

"Değerli arkadaşlar ben şişli Halil Rıfat paşa mahallesi ak parti mahalle baskaniyim sizlerin isimleri il bşk lgi tarafından Musahit olarak bildirildi bu grup seçim sonuna kadar  devam edicek siz değerli sandık kurulu arkadaşlarla irtibat amaçlı bu grubu kurduk."

Grup üyeleriyle paylaşılan listelerde personelin T.C kimlik numaralarının bulunması bazı personelin tepkisini çekerken bir personelin gruba şunları yaz‬dığı anlaşılıyor:

"İzinli değilse bile muhakkak izin verilecektir"

"Arkadaşlar selamın aleyküm adım yunus E.B İstaç çalışanıyım.çalıştığı iştirak şirketine görev yapmak istediğini söyleyen arkadaşlar ismi geçen Okulda müşahhit olarak görev yapacaktır .izinli değilse bile muhakkak izin verilecektir .o gün hak ve batılın belli olucağı gündür .başkanımız BİNALİ YILDIRIM  Adeta bir yıldırım gibi kafalarına düşecek Allah’ın izniyle herkese hayırlı akşamlar"

"Gruptan ayrılmadan gerekçelerinizi yazın"

Bazı kişilerin gruptan ayrılması üzerine, kendisini mahalle başkanı olarak tanıtan kişi şu uyarıda bulunuyor:

"Önceden gorevlendirilipte  Bizim listelerde görevli olan arkadaş lar gruptan ayrılmadan gerekçelerini yazarsa il baskanligimiza daha sağlıklı bilgi vermiş oluruz"

"3 kez sandık başkanlığı yaptım"

N. isimli bir İBB personeli ise daha önce 3 kez sandık başkanlığı yaptığını belirterek "Sandikta  gorev  yapan  arkaşlar  lütfen  seçim  tutanaklarinı  islem  bitmeden  doldurulmadan  imzalamayin" diyor.

Kaynak: Independent Türkçe

Etiketler: İBB, yerel seçim, sandık, müşahit, YSK
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