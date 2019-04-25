İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

İçişleri Bakanı Soylu, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar olayına ilişkin, "Failin yakalandığı bilgisi bende var." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan failin yakalanıp gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu valiliğin konuyla ilgili açıklama yapacağını da söyledi.

Soylu şöyle konuştu:

''İlgili fail yakalandı, gözaltına alındı. İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacak. Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Olay başlı başına hem medeniyetimize hem bizim toplumsal ahlakımıza bakışımıza uygun değildir. Maalesef toplumca kınadığımız nefret ettiğimiz bu tip işlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla ilgili de arkadaşlarımız gerekli tüm takibatı yapıyorlar.''

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayı araştırması için 50 kişilik özel bir ekip oluşturdu. Ekip, başvurduğu mahalle sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda zanlıların 2 kişi olabileceği sonucuna ulaştı.

Bölgedeki delillerde toplanıyor. Mahalleli tarafından bulunan bir cep telefonunun da emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi. Cep telefonunun şüphelilerden birine ait olma ihtimali araştırılıyor.

Çevredeki tüm MOBESE ve güvenlik kameraları da mercek altında. Pazartesi gününden bu yana emniyet güçleri toplanan görüntüleri saniye saniye inceliyor.