İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan bir flash bellekte yapılan incelemede, DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda doküman tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmayla örgütsel dokümanlar çözüldü ve operasyon başlatıldı. "Ebi Enes El Kahtani" kod adlı Beşşar el Mızhen isimli şüpheli Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Teröristin, "DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Türkiye'de canlı bomba, 'yalnız kurt' faaliyetlerinde bulunacağı" belirlendi. Terörist Beşşar el Mızhen, bu yıl canlı bomba saldırısı hazırlığı yaparken yakalanan onuncu terörist oldu. Özel eğitildiği ortaya çıktı Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ mensubu "Ebi Enes el Kahtani" kod adlı "Beşşar el Mızhen", 2015'te örgüte katıldı. Örgüt tarafından silah ve çeşitli alanlarda uzun süre özel eğitim verilen Mızhen, terör örgütü DEAŞ içerisinde "savaşçı" olarak faaliyet gösterdi. Örgüt adına istihbarat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çeşitli görüşmeler de yapan Mızhen'in, canlı bomba eylemi için gönüllü olduğu tespit edildi. AA

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