İçişleri Bakanlığı: 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı, 1620 personelin katılımıyla "Eren-4 Karlıova-Varto" ve 2 bin 550 personelle "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 2021 yılının ilk günlerinde Eren operasyonlarının başlatıldığı hatırlatıldı. "Eren-1 Tendürek", "Eren-2 Lice" ve "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonlarının sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1620 personel (93 operasyonel tim) ile Eren- 4 Karlıova-Varto, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 2 bin 550 personel (145 operasyonel tim) ile Eren-5 Bagok operasyonları müşterek olarak başlatılmıştır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir." AA

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